Отключения электроэнергии в Ростове-на-Дону 15-19 ноября: проверьте, будет ли у вас дома свет

Массовые отключения света ждут ростовчан во время рабочей недели Фото: Антон ФОКИН

В Ростове-на-Дону в рамках выполнения энергетиками плановых работ десятки домов — частных и многоквартирных — ждут отключения света. График отключений по дням и часам озвучили в «Донэнерго». «КП - Ростов-на-Дону» подготовила удобный список улиц. Проверяйте, может, в какой-то день не оставаться дома на удаленке без света?

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОДРЯД

С понедельника по пятницу, с 15 по 19 ноября, с 8.30 до 16.00, энергетики на время профилактических работ с оборудованием обесточат дома по проспекту 40-летия Победы 96-246, улицам Пахотная 86-118 и 31-67, Равенства, 69-89 и 66-84, Новостроевская, 153-171 и 162-180 и в переулке Молочный 89-93 и 64-68.

Побыстрее, за понедельник и вторник, 15 и 16 ноября, с 9.00 до 18.00, справятся с отключением на улицах Подтелкова, 33-49, Таврическая, 1-31 и 2-20, в переулке Джамбульский, 4, 17А, 18-22, 22А, а также по улице Пермская 3-43, 2-46.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

В начале рабочей недели практически на весь день, с 9.00 до 17.00, подачу электроэнергии временно прекратят в дома по улицам 26-я линия, 1-25 и 2-20, 28-я линия, 11-43 и 20-50, Мурлычева, 1-7 и 2-6, Рябышева, 1-11 и 2-8, Вити Черевичкина 2 и 4 , Малиновского, 18, 14, 14А, по 2-й Краснодарской, 163/2, 163/3, 163.

С 9.00 до 16.00 света не будет по улице Мечникова, 49А, 112, 112Г, 114, в переулке Доломановский, 129, 132, 132А, 134 и 177-181, на 20-й улице, 56-104, 18-й улице, 2, 19-й улице, 67-69, 65-78, 85.

С 14.00 до 18.00 — по улице 4-я линия, 4-18, 5-17, 6-я линия, 2-18, 1-11, Советская, 43, 47/1, 51, 1-я Майская, 42-48, 61, Каспийская, 1-27 и 2-28, Владимирская, 1-27 и 2-20, в переулке Самарский, 35-45 и 60-76, по улицам Чистопольская, 2-22 и 3-7, Смены, 21-23, Раздорская, 1-9.

Всего час, с 10.00 до 11.00, без света придется побыть жителям домов в переулке Салютина, 2А, 2, 2П, 2Б, 1П, 4П, 7Э.

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

С 9.00 до 17.00 отключения ждут жителей улиц Вересаева, 105А; проспекта 40-летия Победы, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 27А, 27Б, 37/1, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Е, 37Ж, 43А, улицы Книжная, 196-252 и 177-217, переулков Руднева 54-68 и 59-63, Гарибальди, 35-59 и 28-56 и Новокубанского, 72-76.

С 9.00 до 15.00, света не будет по улицам Черепахина, 171-185 , Варфоломеева, 105-169, Катаева, 187-229 и 150-194, Черепахина, 143-185 и 128-154, в переулках Доломановский, 77-93 и 82-94, а также Гвардейском, 42-44 и 54-60.

С 9.00 до 13.00 электричество отключат по проспекту Буденновскому, 72А, по улице Варфоломеева, 215 и 217, в переулке Соборный, 61.

В течение часа, с 10.00 до 11.00, вопрос должны решить на улице Бакланова, 6-14, в переулке Быкадорова, 17-35, 18, 28, 29/11, 34-42, по улице Дубовского, 11А, 11/29, 12А, 3-я Круговая, 7-11, 61, 61А, 61Б, 61В/42, в переулках Салютина, 1-13, и Туроверова, 23/6, 25, 30-34, 67/36, а также на бульваре Платова, 2В.

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

С 9.00 до 17.00, света не будет по улицам Кагальницкая 15-21 и 14-30, Тюхряева, 39-67, 40-64, Рябышева, 33-83 и 26-58, Вити Черевичкина, 28-42, 34-я линия, 15-51 и 26-64, 36-я линия, 23-89 и 30-92, 38-я линия, 29-91 и 18-80, на проспекте 40-летия Победы, 96-246, на улице Пахотная, 1-127 и 20-182, в переулке Молочный, 88-93 и 64-68, Книжная 175 и 175/69, в переулке Руднева, 75-83 и 82-84, на улице Равенства, 69-93 и 66-84, Гарибальди, 83-85 и 80-84, Новостроевская, 153-167 и 162-184, Красноармейская, 172-174, проспект Ворошиловский, 77, на улицах Филимоновская, 217, Соколова, 72, 78, 78А, 80, Чехова, 101.

С 9.00 до 13.00, отключения ждут дома по проспектам Космонавтов, 31 и 33, Королева, 12, 12А, 12Б, 14, 14/2, 16, 16А, 16/2, 18, 18/1, 18А, 18Б, 20.

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

С 9.00 до 17.00 подачу электроэнергии прекратят в дома по улицам Вити Черевичкина, 15-83, Ереванская, 28-44 и 47, 34-я линия, 1-15 и 2-24, 36-я линия, 1-23 и 2-30, 38-я линия, 1-29 и 2-20, 40-я линия, 2-30 и 3, по проспекту 40-летия Победы, 96-246, улице Пахотная, 1-127 и 20-182, в переулке Молочный, 88-93 и 64-68, улице Книжная, 175 и 175/69, в переулке Руднева, 75-83 и 82-84, улице Равенства, 69-93 и 66-84, Гарибальди, 83-85 и 80-84, Новостроевская, 153-167 и 162-184, Комсомольская, 2-26 и 1-11, 25-я линия, 5, 27-я линия, 2-18 и 1-9, 29-я линия, 1-17 и 2-14, 31-я линия, 5-17 и 6-16, Ереванская, 12-28 и 15-27, 30-я линия, 2-8 и 1-11, 31-я линия, 1-7 и 2-8, 32-я линия, 1-17 и 2-22.

С 9.00 до 15.00 света не будет по улицам Соколова, 72, 78, 80, Чехова, 101, в переулке Полесский, 1-87 и 2-64, во Втором переулке, 87-135 и 74-136, улице Дранко, 1-15 и 2-14, в переулках Андижанский, 1-33; Верхоянский, 13-29, Хабаровский, 51-97 и 30-76, на улицах Турксибская, 51-79 и 36-72, Мечникова 31А, 31/106, 40-46, 72-108, Белгородская, 35-47.

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ

С 9.00 до 16.00 свет отключат жителям домов на улицах Богданова, 20-54 и 21-71, Подвойского 14-56 и 3-33, Городовикова, 2-24 и 35, 29-я линия, 79-131 и 70-106, 31-я линия, 77-129 и 78-132, 33-я линия, 77-141 и 72-132, 35-я линия, 94-138.

С 9.00 до 15.00 не будет электричества в домах по улице Пушкинская, 148-152 и в переулке Университетский, 52, 65, 79, 83, 95.

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