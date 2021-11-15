Единение с окружающим пространством: чем уникальна застройка нового микрорайона на левом берегу Дона

Фото: взято с сайта «ЮСИ»

В Ростове администрация представила проект планировки и межевания участка восточнее «Ростов Арены» площадью 40 га. В разработанном группой компаний «ЮгСтройИнвест» проекте реализована уникальная архитектурная концепция нового микрорайона. В чем отличие будущих домов на левом берегу от всего, что когда-либо было построено в Ростове?

Глядя на опубликованные эскизы и документы, можно увидеть, что застройка создаст единый композиционный ансамбль со зданием стадиона «Ростов Арена». Архитектурные доминанты застройки — три дома — будут возвышаться над стадионом и вместе с ним создадут выразительную панораму.

Фото: взято с сайта «ЮСИ»

Принятая в проекте этажность позволила значительно сократить площадь застройки и освободить как можно больше территории под благоустройство — озеленение, спортивные и игровые площадки. Здесь даже появится центральный бульвар, который свяжет все жилые группы, детские сады и школу единой прогулочной зоной.

Чтобы обеспечить лучшую освещенность в дневные часы и не закрывать панораму города въезжающим с южной стороны автомобилям, жилые дома грамотно ориентировали в пространстве. Так, длинными сторонами строения будут перпендикулярны реке Дон на севере и ее пойме на юге.

Авторы решений по оформлению фасадов старались создать легкий и современный образ застройки. Архитекторы придали домам «корабельные» черты, органично вписывая строения в прибрежную локацию.

Современный вид обеспечит и технология вентилируемых фасадов, которую применят при строительстве. Это не только стильно, но и, в первую очередь, обеспечивает хорошую шумо- и теплоизоляцию.

Кроме того, на Левом берегу проведут комплекс мероприятий для защиты объектов от подтопления и воздействия грунтовых вод. Это подъем участка строительства на абсолютные отметки, которые в разы выше уровня подъема грунтовых вод. Насыпь также защищает от подтопления - даже в случае аварийной ситуации территория застройки будет находиться более, чем на два метра выше возможных отметок разлива Дона.

Озеленение на эскизах будущей придомовой территории максимально приближено к природному ландшафту: будет много зеленых насаждений, в ландшафт гармонично впишут арт-объекты и водный канал.

Фото: взято с сайта «ЮСИ»

Всего же наряду с 26,6 га застройки на участке появится 14 га парковой зоны с просторными открытыми пространствами. А еще здесь легко будет начать активный образ жизни: для этого обустроят целый спортивный кластер - зоны для занятий велоспортом, четыре теннисных корта и футбольное поле с необходимой инфраструктурой. Также там появятся прогулочные аллеи и места для отдыха.

Самые важные объекты социальной структуры построят рядом. Согласно проекту, рядом с жилыми домами появится школа на 1100 мест, 2 детских сада с ясельными группами на 200 мест каждый и поликлиника на 150 посещений. Причем эти здания будут выполнены в едином архитектурном стиле с жилыми домами.

Действительно, строительство жилого микрорайона на левом берегу станет важным шагом к формированию здесь нового общегородского центра, где гармонично объединится насыщенность объектами сферы услуг, спорта и отдыха, и все это — с прекрасным видом из любого окна, когда до природы — один шаг.