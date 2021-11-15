Дизайнер сельского разлива: Как обставить квартиру самым упрямым заказчикам, и надо ли отучать соседей от «колхоз-стайла»

Заказчики порой озвучивают несовместимые с точки зрения дизайна и хорошего вкуса пожелания Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Алене — 35. 12 лет назад успешная девушка, которая жила в городе-миллионнике и занималась дизайном интерьеров по большой любви вышла замуж и уехала к милому в маленькое село в Ростовской области. Живут душа в душу, растят двух чудесных дочурок, и Алена сидит с ними дома. Только вот не утихает вторая большая любовь — к своей работе, дизайну. Вот и берет заказы на разработку интерьеров у односельчан да работает по ночам, когда всех домашних спать уложит. В беседе с журналистом «КП — Ростов-на-Дону» она не без юмора проанализировала особенности работы с сельским заказчиком, который, как известно, всегда прав.

«ТОЛЬКО МНЕ СКАЗАТЬ ЗАБЫЛИ...»

- Конечно, и в большом городе, и в деревне люди всегда хотят одного — чтобы получше и одновременно подешевле, желательно даже бесплатно. Понятное дело, так не бывает, что вокруг много ушлых людей. Меня это даже не бесит в силу характера. Скорее, забавляет, правда, времени потерянного жалко.

Самое тяжелое - когда, вызовут в другой район, ехать сто километров на встречу, которую не редко по три раза переносят в последний момент. А когда приедешь все таки, все осмотришь, возьмешь план помещения, приступишь к работе, а через пару дней звонишь, чтобы детали уточнить, а они уже решили ремонтироваться без дизайнера, а тебя почему-то не уведомили. Ребят, кому мне потом этот проект дарить? Это же не типовая хрущевка, а «самолепный» саманный дом, кирпичом обложенный, что еще ваши деды после войны строили, а родители пристройки делали — эксклюзив, так сказать, который не повторяется.

К счастью, таких случаев у меня было немного. В основном, люди не вчера решили звать дизайнера, а месяцами зрели для такого решения, так что готовы и поработать, и деньги потратить.

Нужно несколько выездов на объект, а остальная работа у дизайнера - за компьютером дома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ХОТЕЛИ ЛОФТ, А МЕЧТАЮТ - О НЕОКЛАССИКЕ

- Вообще, дизайнеру хочешь — не хочешь, а нужно быть еще и психологом. Важно до того как приступишь к проекту не просто узнать все по опроснику, а хорошо так разговорить хозяев, потому что они часто сами не знают чего хотят. Куда не придешь, всем лофт подавай. Увидели они красивые картинки в группе во ВКонтакте. Ну-ну... А сделаешь эскиз, а то и уже 3d-модель, а им все не то и не так. «А я хотела посветлее...», «А можно сюда ручку резную приделать под позолоту?» и молдинги им подавай, чуть ли не на каждую стену по белой раме.

И оказывается, что на лофт они с завистью смотрят, но всю жизнь свою представляют в светлой неоклассике и только. Поэтому помимо того что смотреть, какие образцы мне дает клиент, я показываю им свою подборку, подмечаю реакцию. Лучше на берегу разобраться к чему у людей душа лежит, чем по триста раз переделывать.

Ввести такую «диагностику», которая, кстати, не всегда стопроцентно помогает с особо сомневающимися кадрами, заставил один случай, когда в минималистичный интерьер хозяевам кровь из носу понадобилась классическая люстра с переливающимися кристаллами. Отговаривала как могла, но нам надо и все тут! Воля ваша. Переделала, показала и услышала ожидаемый ответ: «Чего-то не то, возвращайте как у вас было изначально». Ну и что было бодаться-то?!

«ЧТОБЫ БЫЛО КАК В ЖУРНАЛЕ!»

- Все думают, что дизайн — это про красоту. С этим стереотипом я борюсь каждый раз. Ведь по большому счету дизайн и дизайнеры — это про удобство, про эргономику. Главное — сделать все в жилище максимально комфортным, а уже эту конфигурацию «одевать» в стильные решения. А сделай красивый фантик сначала, потом замучаешься подстраивать его под реальную жизнь, чтобы людям было удобно каждый день. Им же не сидеть на стульчике, не шелохнувшись, и любоваться. Им здесь километры наматывать от холодильника к плите, из прихожей в ванную, из спальни в зал и желательно не пришибить ни о какую тумбочку несчастный мизинчик.

Был как-то особенно упрямый клиент. Во всем мне доверился, а в коридоре ему забожилось сделать так, как он увидел в каком-то журнале 15 лет назад. Вот повесь в конец коридора зеркало, и все тут! Я ему сто раз объясняла, что удобнее будет разместить зеркало в рост рядом со входной дверью, чтобы обуться, надеть куртку, схватить ключи да вихры пригладить, мельком глянув на себя перед выходом. А то в обуви с грязной подошвой, которую он явно не каждый раз при входе в квартиру моет, тащиться через весь коридор?

Будь у него жена, она бы мне точно высказала... Благо, попалась мне его дочка, и уж она-то смогла папу убедить, что полы мыть каждые полдня у него не будет.

Если наладить хорошие отношения с магазином стройматериалов, дизайнеру здесь будут даже приплачивать Фото: Евгения ГУСЕВА

И ТААААК СОЙДЕТ!

- Отдельная песня — исполнение проекта. В большом городе часто дизайн заказывают под ключ — с сопровождением проекта на этапе покупки стройматериалов в магазинах и контроля работы ремонтной бригады. В селах же часто просят только проект, реже — с материалами, а уж воплощают задумку как-то сами.

Нанятые бригады — и подороже, и подешевле — чаще стараются схалявить, а хозяева не всегда могут понять сразу, где работнички накосячили, а в итоге получают не ту конфетку, которая планировалась. О чем в обязательном порядке оповещают меня фоточкой в мессенджер или звонком со вздохами. Тут вроде я уже и не причем, и должно быть все равно, но осадочек-то остается.

МАГАЗИНЫ ПРИПЛАЧИВАЮТ

- В сопровождении покупки материалов у дизайнеров есть отдельная выгода. Я прихожу и заказываю туда материалы и расплачиваюсь сама, если хозяева дали денег, или делаю заказ, а они потом сами выкупают, ну или ремонтная бригада. В больших городах в магазинах тебе за это еще и приплачивают, когда ты приводишь к ним клиента. Ну не сетевые гиганты в торговых центрах, а обычные, где сам владелец-трудяга и с закрытыми глазами перечислит весь товар до последней реечки. Во всяком случае так было во времена, когда я работала в областном центре. Тут же далеко не все продавцы понимают, что дружба с дизайнером — это залог того, что он будет приводить к тебе покупателей еще и еще. Ну да ладно - переживем.

Ну и, конечно, традиционный косяк у тех, кто покупает стройматериалы сам и ничего не берет про запас, а только под расчет, что было в проекте. Где-то больше плитки переведется, где-то обоев, а в магазине уже другая партия, и она на пол-тона отличается...

Ремонтные бригады далеко не всегда спешат в точности повторять детали дизайнерского проекта Фото: Дмитрий СМИРНОВ

«НЕ МНЕ ЖЕ ТАМ ЖИТЬ!»

- Конечно, создавая проект интерьера, ты делаешь его гармоничным. Но, порой, желание клиента включить в пространство что-нибудь этакое пересиливает любой здравый смысл. «Вот хочу, чтобы над кроватью в спальне была оранжевая роза на натяжном потолке!» Или «Давай ромашку на всю стену в кухне нарисуем!» Ну что вы делаете, ребят? Вам же тут быть и жить, это через два месяца приестся хуже горькой редьки!

Разговариваю, объясняю. Если человек колеблется, то лучше продолжать предлагать нормальный вариант дизайна. А уж если твердо стоит на своем, такого кадра не переубедишь. Будем из всех зол выбирать меньшее и пытаться грамотно вписать эту ромашку на всю стену.

Когда хочется схватиться за голову от этого бреда, беру себя в руки и напоминаю: «Не мне там жить, а им. Это их комфорт и настроение, их счастье, в конце-то концов!»

И еще из наблюдений. Часто выбор интерьера зависит от профессии. Люди, у которых на работе тихо и спокойно, выбирают что-то поярче, а те, у кого слишком много контактов на работе и под конец дня голова пухнет, просят и цвета поспокойнее, и стиль поминималистичнее. Ну и не видела, чтобы пожарные хотели красную барную стойку, а врачи выбирали белую мебель или цвет стен — они этих цветов на работе «наелись» уже. Правда, на воспитателей детских садов это правило не действует. Они, кажется, уже привыкли к ярким рисункам на стенах — и в квартиры заказывают цветники да джунгли на обоях.

«МЕНЯ ЗНАЮТ И БЕЗ ИНСТАГРАМА»

- Переезжала, боялась, что из-за того, что в селе все друг другу кум, брат и сват, будут выпрашивать сделать бесплатно или около того. На удивление люди здесь умеют разделять дружбу и службу. Днем ты можешь делать этим людям за деньги проект, заказывать ламинат, а вечером вы уже сидите за кофе с тортиком или «рюмкой чая», болтаете обо всем. А может это мне так везет — другие коллеги из маленьких городов и сел, судя по комментариям в интернете, на халявщиков жалуются.

В деревне да таких же селам в соседних районах на 500% работает сарафанное радио. Так что никакую страницу в Инстаграме я не продвигаю. Меня советуют, мне звонят — так и работаем. Хотя заняться соцсетями, наверное, тоже надо. Я же постоянно учусь, прохожу дорогие курсы, и могу проекты делать не только для односельчан, но и московским заказчикам, а там ценник совершенно другой...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Монтажная пена все спрячет, а стены нужно проверять»: рабочий из Ростовской области раскрыл секрет, как строит высотку

Он рассказал, на что владельцам нужно обращать внимание при получении квартиры (подробнее)