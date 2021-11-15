Мама-курьер из Ростова потеряла бывшего мужа и осталась одна с тремя детьми в 21 год

Девушка целый день решала организационные вопросы и рассказала подписчикам. Фото: страница Лады Королевой в Инстаграме

21-летняя мама троих детей из Ростова Лада Королева, прославившаяся тем, что работала курьером с младенцем на руках, хоронит бывшего мужа. Скорбной вестью блогер поделилась со своими подписчиками в Инстаграме.

ОТДАЛА 29 ТЫСЯЧ

- Селька, ты так рано ушел от нас... Спи спокойно. Мы сделаем все, что в наших силах. Помним, любим, скорбим, - трогательные слова Лада написала в сториз на своей странице.

Девушке пришлось взять на себя львиную долю задач по организации похорон.

- Вчера весь день была в морге, делали свидетельство о смерти, - пишет Лада.

Мама, которая даже с младенцами на руках, активно работает и зарабатывает на жизнь себе и трем деткам, рассказала, что активно участвует в вопросе организации похорон и материально.

- Я отдала 29 тысяч, моя мама — 5 тысяч, его брат, тетя и бабушка — всего 60 тысяч вместе, - рассказывает многодетная мама.

В скриншотах переписки, которые опубликовала девушка, видно, что ее бывший супруг находится в морге уже давно.

- Ему уже 9 дней было, уже мама в Ростове конфеты и пирожки тем, кто его знал, раздала.

Теперь овдовевшая в 21 год многодетная мама озадачена заказом памятника.

В 18 ПРОСЛАВИЛАСЬ, В 20 — КУПИЛА ВТОРУЮ КВАРТИРУ

Напомним, известная мама-курьер родом из Ростовской области, развелась с мужем всего несколько месяцев назад. В июне она оповестила своих подписчиков, что подала на развод после угроз убить ее и детей и написала заявление в полицию.

В 18 молодая мама прославилась тем, что доставляла еду вместе с младенцем. Фото: "Ростов Главный" ВКонтакте

Сама многодетная мама стала суперзвездой интернета, когда в 2019 году начала разносить еду вместе с 9-месячной дочкой.

За это время Лада успела стать многодетной мамой, родив своего третьего ребенка этим летом уже в Москве. При этом девушка старается вдохновить своих читательниц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации своей историей. Как она, оставшись без мужа, без богатых родителей и спонсоров смогла купить уже вторую квартиру. Девушка никогда не опускает руки и берется за любую работу. Отмечает, что сама может не есть по два дня, но дети - всегда накормлены.

Теперь же, в непростой период в жизни, Лада в шапке своего профиля в Инстаграме пишет «Схоронила бывшего мужа и осталась одна с тремя детьми в 21».

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