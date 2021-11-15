Мошенники начали красть деньги с карт ростовчан с помощью QR-кодов

Преступники перешли на быстрые платежи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Ростова-на-Дону начали обманывать с помощью QR-кодов. О новой мошеннической схеме рассказали в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Мошенники начали использовать быстрые платежи с QR-кодами. Напомним, клиент банка через приложение может сгенерировать такой код и отправить другому человеку. Получатель может оплатить покупки или счета. Однако воспользоваться кодом могут и мошенники.

Заявление о таком случае поступило на днях в отдел полиции № 3. Ростовчанка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он напугал женщину тем, что на ее карте происходят сомнительные операции, поэтому она может лишиться всех средств. Но, по его словам, средства можно сохранить — для этого нужно зайти в мобильное приложение, сгенерировать код с суммой на счету и отправить на определенный номер. Лжесотрудник убедил ростовчанку, что перенаправить средства на безопасный счет.

Когда девушка выполнила все инструкции, с ее счета списались все деньги. «Работник службы безопасности» перестал отвечать на ее звонки.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Лжесотрудника банка разыскивает полиция.

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