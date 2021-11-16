В Ростове благодарность от мамы маленькой пациентки пришла фельдшеру скорой через цепочку добрых репостов в сети

Фельдшер Анжела Гордей – трудиться фельдшером вот уже 11 лет. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Это был обычный ростовский осенний вечер. Ростовчанка Анна, преподаватель иностранных языков, очень волновалась и беспокоилась за свою 10-летнюю дочку. Накануне девочке нездоровилось, была рвота. А потом температура тела подпрыгнула до почти критических 39,5 градуса и ничем не сбивалась!

ВСЯ «ГОРИТ»!

- Никакие жаропонижающие из домашней аптечки не давали результата. Я начала паниковать. Поняла, что сама не могу уже справиться. Ребенок весь просто «горит». Близится ночь. И что делать, если ситуация будет развиваться по этому непонятному для меня сценарию? В отчаянии я позвонила в скорую помощь, - вспоминает Анна.

«Вызов принят. Ожидайте!» - услышала в ответ ростовчанка, когда объяснила всю ситуацию и назвала возраст маленькой пациентки, симптомы и адрес.

Скорая приехала быстро. Фельдшер осмотрела девочку, выслушала ее маму, сделала ребенку жаропонижающий укол. Рассказала, как нужно действовать дальше.

- Эта молодая приятная женщина проявила такое участие и чуткость к моему ребенку, - вспоминает молодая мама. - Очень ответственно отнеслась к происходящему. Успокоила, подробно разъяснила, что это может быть, и что необходимо предпринять дальше. От этого уже стало легче: и мне, и дочке. Фельдшер скорой понаблюдала за динамикой, дождалась, когда температура у дочери начнет снижаться. Узнав, что на подходе к нам врач из детской поликлиники, дождалась его прихода. И передала нас ему.

Чуткость фельдшера поразила молодую мамочку. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

"ДОКТОР, СПАСИБО ВАМ"

Провожая фельдшера, ростовчанка спросила, как ее зовут. Узнала, что фамилия внимательного фельдшера – Гордей. И на следующий день разместила в одном из популярных ростовских пабликов пост искренней благодарности. В нем женщина описала ситуацию. Рассказала о том, как грамотно, профессионально и с большим человеческим участием отнеслась к ее дочери фельдшер.

- Я благодарю фельдшера Гордей от всей души. Я надеюсь, она прочитает это сообщение, или ей его покажут. Доктор, спасибо Вам!, - закончила благодарная ростовчанка пост.

А еще мама юной пациентки уверена, что в наше непростое время, когда весь мир сражается с пандемией коронавируса, необходимо наряду с врачами, работающими сегодня в «красных зонах», рассказывать и о самоотверженном труде тех, кто тоже фактически находится на передовой - врачах и фельдшерах скорой помощи, других докторах. О всех тех, кто честно и ответственно выполняет свои обязанности.

ПОСТ ДОБРОТЫ

Этот пост доброты прочитали тысячи пользователей и даже репостнули его на свои странички, поделились мнениями в комментариях. Он попал в городские и ведомственные медицинские аккаунты. И, да, его увидели сотрудники больницы скорой медицинской помощи, коллеги фельдшера Гордей. Они-то и показали ей виртуальные слова благодарности пациентки.

Вот так пройдя цепочку «рукопожатий» (и подтвердив эту социологическую теорию, согласно которой любые два человека на земле разделены не более чем пятью уровнями общих знакомых, а мир тесен, - прим. автр.) благодарность от мамы юной пациентки облетела город и добралась до самого адресата.

ТАКАЯ РАБОТА

Фельдшер Анжела Гордей трудится фельдшером вот уже 11 лет. После того как в 2011 году окончила медицинский колледж, устроилась работать на подстанцию скорой медицинской помощи № 8 ГБСМП Ростова-на-Дону. Признается, за эти годы всякое было. И «детские» вызовы, и взрослые.

- Спасибо, что высоко оценили мой профессионализм. Было приятно услышать слова благодарности от пациентов. Я с детства мечтала помогать людям. Врачи и фельдшеры скорой помощи всегда были для меня людьми с большой буквы. Ежедневно мы с коллегами сталкиваемся с различными ситуациями. Что касается детских вызовов, то тут важно быстро и правильно оценить ситуацию, как можно быстрее помочь маленькому пациенту. А еще очень важно успокоить его родителей и дать им правильные рекомендации, - говорит Анжела Гордей.

Хрупкая женщина берет медицинский чемоданчик-укладку и спешит к машине "скорой". У нее выезд на очередной вызов. Там ждут, волнуются. Она приедет, и все сделает правильно. Иначе и быть не может. Такая работа.

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