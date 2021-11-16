Новости в Ростовской области на 16 ноября 2021: что случилось за сутки

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Новости Ростовской области на 16 ноября 202: что случилось за сутки. Публикуем топ главных событий донского региона.

В областном Заксобрании подняли тему низкого качества фельдшерско-акушерских пунктов. По словам главврача ЦРБ Аксайского района Игоря Галеева, установленные ФАПы могут простоять 3 — 4 года. Он считает, что проблему может решить организация производства ФАПов на территории области.

В Ростове предпринимателей попросили покинуть территорию завода гражданской авиации. Речь идет о торговцах, которые сначала были вынуждены покинуть аксайские рынки, а потом какое-то время работали на территории старого аэропорта. Владеющая площадкой компания временно помогала предпринимателям.

Заведующая кафедрой вирусологии № 2 Ростовского медуниверситета Галина Харсеева считает, что тесты на антитела бесполезны. Она объяснила, что сейчас нет четкого понимания того, сколько белка должен вырабатывать организм, чтобы защиититься от коронавируса.

В Ростове до конца года планируют снести 18 аварийных домов. По данным комиссии по градостроительству и землепользованию, речь идет о расселенных постройках в Кировском и Ленинском районах. На оформление проектно-сметной документации работ планируется выделить 105,6 млн рублей.