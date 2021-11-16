«Ростову» предлагали экс-футболиста «Барселоны»: почему трансфер не состоялся

Фото: ФК "Ростов"

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал, что предлагал «Ростову» бывшего полузащитника «Атлетико» и «Барселоны» Арду Турана. Однако договориться с «желто-синими» о трансфере не удалось, сообщил он в интервью Youtube-каналу oSporteTV.

По словам Арутюнова, год назад у Турана закончился контракт с «Барселоной» и турецким «Башакшехиром».

— Он вообще свободным бы и хотел доказать, что может играть. Все его критиковали в прессе, были у него неприятные ситуации в клубе (футболист ударил турецкого певца в клубе – прим.ред). «Ростов» искал левого вингера, левого хава, — вспоминает Малик Арутюнов.

По его словам, он отправил сообщение с предложением спортивному директору «Ростова» Алексею Рыскину. Однако клуб в итоге так и не отреагировал.

Почему «Ростов» не принял предложение, неизвестно. Арутюнов уточняет, что Туран хотел получать 500 тысяч в год, 250 — за пять месяцев.

Позже полузащитник подписал контракт с турецким «Галатасараем», в котором началась его карьера. Арутюнов считает, что Турану удалось вернуться в футбол, правда играет он уже не на том уровне, как в «Атлетико Мадрид».

Турецкий полузащитник Арду Туран начал карьеру в стамбульском «Галатасарае» в 2004 году. Вскоре игроком заинтересовались мировые топ-клубы. В 2011 году он перешел в «Атлетико Мадрид», а в 2015 году подписал контракт с «Барселоной». В 2018 он перешел в аренду турецкого «Истамбул Башакшехир». В 2020 году его контракт с «Барселоной» истек.

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