Все ли условия по кешбэку в банках одинаково выгодны? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый из нас старается сохранить и приумножить деньги на своем банковском счете. Поэтому программа кешбэка за покупки стала столь популярна среди активного населения региона. Банки, в свою очередь, разрабатывают, на первый взгляд, привлекательные программы по возврату части средств за покупки. Но, как оказывается, не все так просто. Зачастую, чтобы получить максимальную выгоду, держателям карт приходится выполнять длинный список условий, который усложняет использование кешбэка и карты в целом.

Разберемся, как же получить выгодные условия и не сойти с ума от сложных схем начисления кешбэка.

ЗА ВСЕ ЛИ ПОКУПКИ НАЧИСЛЯЕТСЯ КЕШБЭК?

Есть две категории кешбэка: возврат части средств за большинство покупок и на определенные категории товаров. Как правило, разница заключается в проценте, который вам вернут.

К примеру, за все покупки, совершенные клиентом Росбанка по карте #МожноВСЁ, банк будет начислять 1% кешбэка. В данном случае есть уверенность в том, что вам вернется на карту обещанный процент за покупку, независимо от того, что вы приобрели и где.

Но держатели карт стремятся получить максимальную выгоду. Поэтому ищут способы получать повышенный кешбэк. Иногда приходится сталкиваться с большим количеством требований, в частности: сохранять определенный остаток средств на счете, следить за суммой, потраченной на покупки, и остатком на карте. В ряде банков нужно выбирать категории расходов из небольшого перечня, который меняется каждый месяц. И, наоборот, есть предложения, где расходы по карте вообще не делятся на категории, но и кешбэк не превышает 1,5%. Подобные примеры делают процесс использования кешбэка сложным и непонятным.

Отметим, что Росбанк с целью сделать обслуживание удобным упростил использование повышенного кешбэка по карте #МожноВСЁ.

- Мы сделали программу проще для клиентов за счет того, что теперь повышенный кешбэк не зависит от суммы покупок по карте, - рассказала директор территориального офиса Росбанка в Ростове-на-Дону Олеся Алферова. - Сколько бы клиент ни тратил каждый месяц, в выбранной категории он всегда получит гарантированные 3%. Именно за счет независимости кешбэка от общей суммы покупок и увеличения количества категорий повышенного кешбэка у наших клиентов появляется возможность получать большую выгоду от использования карты #МожноВСЁ, которая уже на протяжении нескольких лет является флагманом нашей розничной линейки.

Для получения повышенного кешбэка с более выгодными условиями нужно выбрать категорию из 20 предложенных. После покупки товаров и услуг из данных категорий на карту будут поступать дополнительные бонусные средства. Ознакомиться со всеми категориями можно на сайте МОЖНОВСЁ.РФ.

Кроме того, существуют специальные предложения от партнеров, использование которых позволяют увеличить кешбэк до 20%.

К примеру, для карт Visa #МожноВСЁ до 30 ноября 2021 года работает акционный кешбэк - 20%* в сети магазинов «Лента», в аптечной сети «36,6», интернет-гипермаркете «Ozon», сервисе доставки еды «Delivery Club». Специальные предложения можно подключить в мобильном приложении РОСБАНК Онлайн.

Фото: предоставлено Росбанком

КАК ВЕРНУТЬ ЗА ПОКУПКИ ДО 10 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

Допустим, вы решили полностью обновить мебель в квартире и потратили на нее 300 тысяч рублей. Если у вас есть карта #МожноВСЁ и подключен повышенный кешбэк 3% на категорию «Товары для дома», то банк вернет на ваш счет 9 000 рублей. На эти деньги вы можете купить дополнительно что-то для своего интерьера. Выгодно, не правда ли?

Таким образом, увеличив размер кешбэка с 5 000 до 10 000 рублей в месяц, Росбанк дал возможность своим клиентам вернуть максимальную сумму с крупных и дорогих покупок, которые он сможет потратить на что-то нужное, сэкономив свои кровно заработанные. Отметим, что на сегодня это одно из самых выгодных условий на банковском рынке.

ПОМИМО КЕШБЭКА, МОГУТ БЫТЬ И БОНУСЫ

Кешбэк предполагает не только возврат части денег за покупки, но и начисление определенных бонусов. К примеру, вы часто летаете в командировки или любите путешествовать, соответственно, постоянно приобретаете билеты на самолет или поезд. В данном случае держатели карты #МожноВСЁ могут воспользоваться программой с travel-бонусами (авт. - аналог миль). Суть довольно проста: за каждые потраченные 100 рублей в месяц начисляется от 1 до 5 бонусов, которыми можно оплатить в дальнейшем свой билет.

НЕ ТОЛЬКО ТРАТИТЬ, НО И НАКАПЛИВАТЬ

Потребителям важно не только эффективно тратить свои средства, даже получая за это кешбэк, но и приумножать свои сбережения. Согласитесь, что каждому из нас хочется иметь так называемую подушку безопасности.

Одним из распространенных и простых способов копить считался депозит или по-другому вклад.

Как правило, при его открытии нужно знать точную сумму средств и срок вклада. Отметим, что вкладчик не всегда может раньше положенного срока забрать деньги со счета, так как есть риск потери накопленных процентов.

Чтобы упростить возможность новых клиентов накапливать свои деньги, в Росбанке можно открыть специальный сберегательный счет #Акционный* с процентной ставкой до 10%. Такие условия смело могут конкурировать с депозитами, но при этом у клиента есть возможность пополнения и снятия денежных средств в любой удобный для него момент без потери процентов. Проще говоря, получили зарплату – отложили. На отложенные - банк до 31 декабря 2021 года начислит до 10%. Это отличный способ сохранения и приумножения кровных. При этом счет не привязан к пластиковой карте, поэтому даже в случае ее потери средства останутся в неприкосновенности .

КОНКРЕТНО

Подробности на сайте МОЖНОВСЕ.РФ.

Фото: предоставлено Росбанком

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Сберегательный счет #Акционный может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение РОСБАНК Онлайн физическому лицу, который стал клиентом банка в течение последних 60 (шестидесяти) дней на дату обращения за открытием сберегательного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток. Максимальная допустимая сумма на сберегательном счете #Акционный 10 000 000 рублей. Максимальное количество сберегательных счетов #Акционный у одного Клиента — не более 1 (одного). Процентная ставка по сберегательному счету #Акционный 7,5% действует в период с 08.10.2021 по 31.03.2022 (включительно). Дополнительные 2,5% в рамках акции «Расти до 10%» в период с 25.10.2021 по 31.12.2021 к основной ставке начисляются на сумму до 1 млн. руб. при размещении и поддержании остатка на счету, а также совершении транзакций по карте на общую сумму не менее 10000 Р до конца 2021г. Подробнее об организаторе Акции, правилах ее проведения, а также о сроках и порядке начисления бонусов можно ознакомиться на www.rosbank.ru. С 01.04.2022 процентные ставки по сберегательному счету #Акционный устанавливаются в соответствии с процентными ставками по продукту «Сберегательный счет», объявленными на сайте и в подразделениях сети Банка по состоянию на соответствующую дату (начиная с 01.04.2022) в отношении ПБУ, в рамках которого будет обслуживаться Клиент. Условия действительны на 25.10.2021 г. * Суперкешбэк только для новых клиентов Visa #МожноВСЁ. С 1 сентября по 30 ноября 2021 года оформите карту Visa #МожноВСЁ, оплачивайте покупки у наших партнёров и возвращайте 20% от их стоимости. На правах рекламы.