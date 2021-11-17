Последние новости Ростова-на-Дону на 17 ноября 2021: модернизация трамвайной сети обойдется в 51 миллиард

Последние новости Ростова-на-Дону на 17 ноября 2021 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что случилось за сутки.

Правительство и компания «Синара» подписали соглашение по проекту модернизации городского трамвая. Согласно проекту к 2026 году в городе планируется обновить 120 километров трамвайных путей, запустить 98 новых вагонов и установить 250 остановок. Стоимость проекта оценивается почти в 51 млрд рублей, из которых около 15 млрд покроет инфраструктурный бюджетный кредит.

В Ростове разыскивают мужчину, который повредил 47 машин и сломал три шлагбаума в Северном микрорайоне. Личность подозреваемого в хулиганстве еще не установлена.

В Ростове на Сельмаше обнаружили тело 22-летнего парня. По данным донского управления СКР, по факту происшествия проводится доследственная проверка. Специалисты выясняют детали произошедшего.

Ростовские власти утвердили программу развития общественного транспорта до 2035 года. Так, например, более вместительный транспорт будет курсировать по маршрутам № 85, 85А, 91, 113, 124, 163, 164, 226. Будет проведена реконструкция для улучшения работы троллейбусов, в частности будут обновлены участки, по которым курсируют троллейбусы № 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 22. Ранее мы подробнее писали обо всех изменениях.

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