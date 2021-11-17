В Ростове-на-Дону состоялись публичные слушания проекта областного бюджета на ближайшую трехлетку

Самой бюджетоемкой статьей расхода стала социальная сфера. Фото: Законодательное собрание Ростовской области

В Законодательном Собрании Ростовской области состоялись публичные слушания по проекту областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Мероприятие прошло под председательством спикера донского Заксобрания Александра Ищенко.

- Смысл публичных слушаний в том, что любая организация, любой человек могут задать вопрос, высказать свое пожелание по бюджетной политике, обратить внимание и обсудить свой вопрос с членами Правительства и депутатского корпуса региона, - прокомментировал парламентарий.

Так, к примеру, пояснил депутат, от имени избирателей - жителей Батайска, самого быстрорастущего по населению города Ростовской области, парламентарий адресовал вопрос о перспективах начала строительства новой школы в Авиагородке.

- Ведь в первом чтении бюджета это пока не предусмотрено. Но уже в соответствии с решением Минпросвещения РФ от 8 сентября на строительство школы в Авиагородке города Батайска в 2022-2023 годах предусмотрено выделение около миллиарда рублей. Ожидается выход соответствующего Постановления федерального Правительства. Как только оно выйдет, в дополнение к федеральным средствам в законопроект об областном бюджете ко второму чтению будут внесены в части софинансирования областные средства в размере более пятисот миллионов рублей, - рассказал Александр Ищенко.

МАКСИМАЛЬНЯ ГЛАСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

Открывая мероприятие, председатель донского Законодательного Собрания отметил, что проект закона о бюджете – это главный законопроект года, который имеет определяющее влияние на перспективы жизни нашего региона, каждого муниципального образования, каждого человека. Именно поэтому публичные слушания предусматривает максимальную гласность.

- Безусловно, бюджет Ростовской области, который мы планируем рассмотреть, должен отвечать приоритетным направлениям социально ориентированной государственной политики, реализации задач, поставленных Президентом нашей страны, выполнению в полном объеме обязательств перед гражданами по поддержке семей с детьми, молодых семей, людей старшего возраста, инвалидов, созданию условий для качественного развития здравоохранения, образования, комфортной городской и сельской среды жизни, - подчеркнул Александр Ищенко.

Спикер донского парламента обратил внимание на то, что отдельного внимания заслуживает вопрос, в каком объеме в проекте бюджета учтены наказы избирателей, предложения, заложенные в Народной программе партии, инициативные проекты, которые рождаются на местах с участием жителей муниципальных образований.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА

Министр финансов региона Лилия Федотова, выступившая с основным докладом, сообщила, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией, начиная с 2020 года экономика региона продвигается вперед, развивается.

Спикер также рассказала о том, как распределились расходы областного бюджета. Так, самой бюджетоемкой статьей расхода стала социальная сфера.

- Если взять трехлетний период, то это 210 млрд рублей. Следующие по объему расходы – на образование: 2022 год – 53 млрд рублей, здравоохранение – 22 млрд рублей. Но с учетом финансирования из фонда обязательного медицинского страхования расходы только 2022 года составят 81 млрд рублей. Запланированы средства и на отчисления в фонд обязательного медицинского страхования для обеспечения неработающих граждан медицинскими услугами по гарантийному перечню: в 2022 году – 19 млрд рублей, в 2023 году – 20 млрд и в 2024 – 21 млрд рублей. Дорожный фонд сформирован в объеме 20 млрд рублей, и, конечно, традиционно эти средства направляются на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, текущее содержание как региональных дорог, межмуниципальных, так и на оказание помощи муниципальным образованиям в области дорожного хозяйства, - пояснила Лилия Федотова.

По итогам слушаний проект областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» рекомендовали к рассмотрению и принятию в первом чтении на очередном заседании ЗС.