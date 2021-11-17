Нюансы покупки квартиры в новостройке

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Консультирует коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергей Кочнев.

Можно ли заранее узнать, кто окажется в соседях при покупке жилья на стадии застройки?

Действительно, при покупке жилья в уже обжитом доме узнать будущих соседей несложно. Можно внимательно присмотреться к обстановке во дворе, соседним дверям, да и просто познакомиться лично. При покупке жилья в новостройке узнать своих будущих соседей практически невозможно. Тем более что часть собственников может приобретать квартиры для дальнейшей сдачи в аренду. Покупая квартиру в новостройке, обратите внимание, какую работу ведет застройщик для организации дружелюбной среды - добрососедства.

Продвинутые девелоперы давно обратили внимание, что внедрение инфраструктуры добрососедства способствует созданию комфортной среды проживания. Многие застройщики уже на этапе проектирования закладывают организацию соседского центра, зоны отдыха не только для детей, но и для взрослых. Такие места предполагают, что здесь жители смогут общаться между собой, обсуждать решение возникающих вопросов, проводить совместные праздники или устраивать клубы по интересам. На этапе продаж организуются, например, онлайн- и оффлайн-мероприятия для знакомства будущих жильцов, соседские чаты в мессенджерах.

Есть ли подводные камни при покупке квартиры со свободной планировкой?

Зачастую люди воспринимают квартиру со свободной планировкой как помещение, где можно обустроить все по своему вкусу и потребностям. Но это далеко не так. Также следует учитывать, что любая перепланировка требует согласования нового плана помещения и документов на него с БТИ.

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Какие изменения внести нельзя:

- Переместить кухню или санузел на место жилой комнаты. Так как нельзя переносить стояки.

- Санузел нельзя увеличивать за счет кухни и наоборот. А также за счет жилого пространства.

Какие изменения внести можно:

- Увеличить площадь санузла или кухни, но только за счет нежилого пространства - коридора или подсобки.

- Внутренние перегородки можете размещать в соответствии с вашими пожеланиями.

- Допустимо создавать дверные проемы в несущих конструкциях.

- Допустим демонтаж части стены между балконом и внутренними помещениями. Но при этом нельзя переносить на балкон радиатор, подключенный к системе централизованного теплоснабжения.

К минусам покупки квартиры со свободной планировкой можно отнести и то, что она потребует больше финансовых вложений. Такие квартиры сдаются с черновой отделкой. Подведены газ, свет и вода, установлена система отопления, но нет разводки электрической и водопроводной сетей. Разработка проекта перепланировки и его согласование также требует затрат.

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