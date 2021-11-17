Ростовчанка ищет внука, которого оставила в роддоме ее дочь

Родные не забыли об оставленном мальчике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

69-летняя ростовчанка Надежда Зыкова ищет внука, которого никогда не видела. В 1995 году ее 17-летняя дочь оставила мальчика в роддоме, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Надежда не помогла юной роженице из-за травмы, а после выздоровления пыталась найти ребенка, но не смогла.

БЫЛА В КОМЕ, ПОКА ДОЧЬ РОЖАЛА

В 1995 году Надежда Зыкова была единственным кормильцем в семье. Она работала поваром и содержала дочь и бабушку, не рассчитывая на помощь мужа — тот мотался по стране «по шабашкам».

Когда 17-летняя дочь Инна забеременела, Надежда решила, что сможет поставить на ноги и внука. Она помогала будущей мамочке девять месяцев, но перед самыми родами случилось несчастье.

Так Надежда выглядела в 40 и 60 лет. Она надеется, что внешнее сходство поможет найти внука. Фото героя публикации.

— Я стояла в очереди за колбасой. И в этот момент в толпу въехала машина. Потом говорили, что за рулем был пьяный водитель. Меня сильно зацепило — травма головы, два перелома на левой ноге, — вспоминает Надежда.

Травма головы оказалась настолько тяжелой, что женщина почти месяц находилась в коме. А когда проснулась, ей сообщили другую новость — дочь родила, но внука она не увидит.

«ВЫ ЕГО НЕ УБИЛИ, ТАК ЧТО, НЕ ПЛАЧЬТЕ!»

После аварии Надежда получила инвалидность, с трудом ходила и говорила, постоянно что-то забывала и путала слова. Тем не менее после выписки первым местом, куда она пошла, был роддом Центральной городской больницы. Здесь 14 октября 1995 года ее дочь Инна родила и оставила сына.

— Мы пошли туда с дочкой, но заведующая даже не захотела с нами говорить. Так и сказала: «Выйдите отсюда вон. Вы его не убили, оставили, так что, не плачьте!» — говорит Надежда Зыкова.

Отметка родильного дома. Фото героя публикации.

Бывший муж Надежды и отец Инны вспоминает, что дочери все-таки сообщили кое-что о судьбе младенца. Его якобы почти сразу отдали в хорошую, обеспеченную семью. А Зыковы в то время вообще лишились дохода, поэтому не стали настаивать на поиске усыновителей.

ПОТЕРЯЛА ВТОРОГО СЫНА

После той истории жизнь Инны складывалась благополучно: она закончила техникум, нашла работу, построила семью. Повзрослев, она долгие годы искала оставленного в роддоме мальчика, но потом потеряла надежду.

В 2002 году Инна родила во второй раз — снова мальчика. Но два месяца назад, когда ему было уже 19 лет, младший сын погиб.

— 8 сентября было солнечно и тепло. Он сидел на подоконнике, читал книгу. Не удержал равновесие и сорвался. С шестого этажа, прямо на бетон, на бордюр, — говорит Надежда.

Женщина говорит, что дочь не может прийти в себя, потеряв еще и второго сына. Собеседница же решила еще раз попытаться найти старшего внука.

— Я понимаю, что прошло уже 26 лет. Но, может, он или его семья пострадали, нуждаются в помощи — мы могли им помочь. А может, он сам ищет биологическую мать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы должны быть вместе»: Спустя почти сорок лет ростовчанка нашла родную мать, оставившую ее в роддоме

Ольга Ивасилишина простила родного человека. (Подробности)