В Анапе появятся два отеля международных брендов

Открытие брендовых отелей в Анапе – это необходимый шаг на пути узнаваемости города не только в России, но и в мире. Фото: отдел маркетинга курорта Miracleon.

Черноморское побережье Краснодарского края остается самым популярным местом для отдыха россиян. Теперь, чтобы провести отпуск с комфортом всей семьей, не нужно ехать за границу. Отечественные курорты предлагают высококлассный уровень отелей для искушенных туристов. Одним из таких курортов становится Анапа. В мае для гостей открылся пятизвездочный отель Great Eight Ultra All Inclusive & Spa 5* на первой пляжной линии. Весь высокий сезон гостиница принимала путешественников из разных уголков страны, и они смогли по достоинству оценить уровень гостеприимства. Здесь есть 354 номера всех категорий, двухэтажный SPA-комплекс, шесть подогреваемых бассейнов, собственный пляж, рестораны и бары, а также развлечения для всей семьи. Сейчас отель поднял свою планку, и с 2022 года будет работать под мировым брендом Mövenpick. Соглашение на использование бренда международного гостиничного оператора Accor было подписано 11 ноября генеральным директором Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексисом Делароффом и инвестором курорта Miracleon Валерием Димоевым.

- Открытие брендовых отелей в Анапе – это необходимый шаг на пути узнаваемости города не только в России, но и в мире, – считает инвестор курорта Miracleon Валерий Димоев. - Группа Accor – крупнейший международный гостиничный оператор, который пользуется спросом во многих странах мира. События подобного масштаба в очередной раз подтверждают, что мы в России умеем строить и развивать внутренний туризм, в том числе на международном уровне.

После ребрендинга отель будет носить название Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5* и сохранит все элементы инфраструктуры, предложив гостям еще более высокие стандарты обслуживания и отдыха под брендом Mövenpick. Однако он станет не единственной гостиницей, работающей в Анапе под мировым брендом.

Фото: отдел маркетинга курорта Miracleon.

В 2024-2025 годах в Анапе откроет свои двери второй пятизвездочный отель под брендом Swissôtel. Он уже строится на Пионерском проспекте в Анапе. Планируется, что в новой гостинице будет 210 номеров и 9 вилл с собственным бассейном площадью 1100 кв.м. Гости смогут воспользоваться пляжем, двумя бассейнами, высококлассным велнесом и SPA-центром, а также рестораном высокой кухни и барами.

- Рост интереса к путешествиям по России всколыхнул и рост требований к объектам размещения на популярных курортах. В регионы все активнее приезжают российские туристы, привыкшие к международным стандартам в обслуживании и организации досуга, и одна из наших основных задач – удовлетворить их запрос на качественный отдых, - отметил генеральный директор Accor в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф. - Анапа – уникальный курорт с великолепными климатическими условиями, прекрасными песчаными пляжами и многочисленными достопримечательностями, а развитие в регионе винного и гастрономического туризма делает его по-настоящему всесезонным направлением. Уверен, что появление сразу двух отелей под узнаваемыми премиальными брендами Mövenpick и Swissôtel станет дополнительным аргументом в пользу посещения курорта, в том числе, и для международных путешественников.

Гостиничный оператор Accor расширяет свою географию. Его отели мировых брендов работают в Сочи и Краснодаре. Теперь и гости Анапы смогут насладится отдыхом в отелях с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.

Фото: отдел маркетинга курорта Miracleon.

- Тот факт, что в Анапу заходят международные отельные бренды, еще раз доказывает, что наш город стоит на верном пути развития туризма. Наш курорт становится доступным не только для людей среднего достатка, но и тех, кто может себе позволить немножко больше, - отметил Василий Швец. - В декабре мы будем праздновать 175 лет со дня подписания императором Николаем I Указа о присвоении Анапе статуса города. Подписание соглашения можно считать отличным подарком городу к этой круглой дате.