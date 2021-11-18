Зарубежные бизнесмены наступают на пятки, а покупателей переманивают сети: дончанка откровенно рассказала о буднях продавцов закрытых аксайских рынков

Всех торговцев перевели на новую территорию за Батайском «Южный хаб». Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 ноября на территории старого аэропорта в Ростове закрылась торговая площадка, которую временно организовали для предпринимателей с закрытых аксайских рынков.

Сейчас всех торговцев перевели на новую территорию за Батайском «Южный хаб».

С момента открытия прошло две недели. Как сейчас вынуждены выживать торговцы со всего Аксайского района корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» рассказала дончанка, для которой закрытые рынки были единственным источником дохода.

«ДОРОГО ДОБИРАТЬСЯ»

- Я торгую на «Аксайском городском рынке». Раньше мы покупали свежую продукцию на «Овощном» возле рынка «Алмаз», а теперь, когда все возможные торговые площадки в округе закрыли, мы вынуждены покупать овощи на перепродажу в Батайске.

Вначале нас обнадежили, что будет организован бесплатный транспорт, который и покроет все наши издержки. И такой, действительно, запустили. Вот только остановки - совсем в другой части города - на площади Карла Маркса и ГПЗ-10.

Как мне пояснили, пока на этом направлении заложено всего три рейса в обе стороны. Таким образом, автобусы ходят с большим интервалом, а начинают движение в 8 утра. В итоге, для для торговцев из Аксая, Рассвета, Новочеркасска и многих других небольших ближайших поселений этот маршрут совершенно бесполезен. Объясню почему.

Я всегда привозила утром свежие овощи и зелень с утра на свой прилавок, поэтому у меня и покупали. Товар был всегда свежий. А благодаря небольшой стоимости проезда, я могла делать лишь небольшую наценку на свои товары.

«МНОГИЕ УЖЕ НЕ ТОРГУЮТ»

- Сейчас подобная схема работы уже не пригодна. Мне придется либо продавать несвежие продукты, либо делать на них такую накрутку, что их попросту никто не купит, ведь они будут стоить дороже чем в супермаркете.

К тому же большинство продавцов - это пенсионеры. И у них нет своих машин, чтобы ехать за 20 километров на эту новою овощную базу.

А с учетом того, что закупку нужно делать ранним утром, такси обходится в 1 300 рублей в обе стороны. Примерно такую выручку делают продавцы за день работы.

Так что многие уже забросили торговлю, и, как результат, - пустые прилавки, которые уже никто не арендует.

«ПОКА НАЛАДЯТ ТРАНСПОРТ, ПОКУПАТЕЛЬ УЙДЕТ»

- Да, обещали, что постепенно транспорт в сторону «Южного Хаба» наладится и его станет больше, нужно только подождать. Вот только времени на это совсем нет. Когда пройдет пару месяцев, уже не останется клиентов: люди перестанут ходить на местные рынки за продуктам, и их переманят сети.

Я знаю, что мои коллеги, кто все же переехал на «Южный хаб», тоже терпят убытки. Все потому, что львиную долю овощей и зелени у них скупали продавцы, а не обычные жители.

Судите сами. Мой поставщик стабильно продавал мне разом 10-20 «пучков» зелени с самого утра. Таким образом, сбывал хорошие объемы, а продукция не портилась. Мелкий бизнес приносил им стабильные продажи, независимо от погоды и других обстоятельств. Чего не скажешь о розничном покупателе - в среднем, это один-два букета. А зелень быстро вянет. Мои поставщики уже жалуются, что часть приходится выбрасывать в утиль.

АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ

- Да, предпринимателям до 1 декабря дали арендные каникулы, это означает - плата в этот период не взымается. Но как работать потом? Остается загадкой. Сейчас на улице уже минусовая температура, с наступлением холодов рынки обычно пустеют и торговля уменьшается. С учетом того, что ехать за Батайск было мало желающих в сравнительно теплое время, то теперь таких энтузиастов станет еще меньше.

Другой вопрос связан с тем, что предпринимателям в зимний период нужно где-то жить. Раньше торговцы оставляли фуры с продовольствием на «Овощном» рынке и жили в поселке через дорогу. «Южный Хаб» - площадка, организованная в чистом поле: там нет в шаговой доступности жилья. Поэтому, чтобы не тратить время на дорогу, люди вынуждены жить прямо в фурах, а в зимний период это доставляет массу неудобств.

КОНКУРЕНТЫ-ИНОСТРАНЦЫ

- Знаю, что на «Южный Хаб» уже начали пригонять фуры из Турции, Египта, Ирана и даже Сирии. Но местные предприниматели не понимают для чего это делается. Ведь уже сейчас они не могут сбыть в должном количестве отечественную продукцию, а им наступают на пятки зарубежные бизнесмены.

Предприниматель рассказал, что им предложили выбрать только одну площадку для торговли. Они на нее согласились только потому, что ее построили раньше остальных.

Ожидается, что возле Ростова в дальнейшем появятся еще новые торговые территории, но успеют ли предприниматели к этому времени приспособиться и удержать торговлю - еще не известно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Везти мешок капусты в автобусе - мало желающих»: До 1 ноября торговцы должны переехать с территории старого аэропорта

Страсти вокруг закрытых аксайских рынков и бизнесменов, годами торговавших там овощами, фруктами, концеляркой, сантехникой и строймтериалами улеглись не так давно, хотя и прогремели на всю страну.

Огорошенным предпринимателям довольно быстро предоставили новые места для торговли, одна из которых расположилась аккурат в черте Ростова-на-Дону – на территории бывшего аэропорта. (подробности)