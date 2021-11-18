Ударил и отобрал: В Ростове посреди улицы ограбили подростка-инвалида

Когда мальчик отказался отдать дорогую вещь, в ход пошли кулаки Фото: Олег ЗОЛОТО

Ростовские полицейские задержали подозреваемого в ограблении подростка-инвалида. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в городском Управлении МВД.

- В отдел полиции № 5 поступило сообщение от местной жительницы о том, что у ее несовершеннолетнего внука, который является инвалидом, похитили мобильный телефон, - рассказали в полиции. - Сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей.

В результате всех проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали 30-летнего мужчину. Оказалось, что он уже был ранее судим за кражу и хранение наркотиков.

Задержанный рассказал, что увидел сидящего на лавочке мальчика, который держал в руках мобильный телефон. Мужчина подошел к нему и грубо потребовал отдать ему мобильный. Когда подросток ответил отказом, он ударил его, выхватил телефон и скрылся в неизвестном направлении. А после сдал похищенный аппарат в ломбард, а деньги потратил на свои нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 161 «Грабеж». Мужчина заключен под стражу.

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