К 2024 году в нашем городе построят 19 школ: сити-менеджер Алексей Логвиненко ответил на вопросы ростовчан

Фото: пресс-служба городской администрации.

О планах по развитию донской столицы рассказал сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Вопросы, которые касаются социальных объектов, транспортной и городской инфраструктуры, были затронуты в прямом эфире регионального телеканала.

Глава администрации сообщил, что уже к 2024 году в нашем городе построят 19 (!) школ. В частности, уже предусмотрено финансирование на появление общеобразовательных учебных заведений в микрорайонах Суворовском и Левенцовке. По словам Алексея Логвиненко, как минимум одну из этих школ начнут строить в следующем году.

А вот на волнующую ростовчан тему застройки Театрального спуска глава города высказался однозначно: многоквартирных домов на участке не появится. По словам сити-менеджера, это место должно стать новой точкой притяжения ростовчан.

— Застройки там не будет, это невозможно юридически. Сегодня уже готова большая часть проектной документации на строительство линейного объекта — дорог и пешеходной зоны, — подчеркнул Алексей Валентинович.

Отдельно градоначальник затронул тему расширения проезжей части улицы Вавилова. Для этого власти выкупят 137 участков, на эти цели предусмотрено 5,5 млрд рублей.

Кроме того, для ГБСМП Ростова построят современное приемное отделение и новый корпус. По словам главы администрации города, это поможет справиться с наплывом больных. После начала пандемии коронавируса нагрузки на больницу выросли более, чем в два раза: с 800 до 1800 вызовов на пике.