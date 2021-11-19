«Все мы с пакетом на голове»: Ростовчанин создал первый комикс об отношениях и персонажа, который помог ему похудеть на 30 кг

У персонажа из комикса есть свои поклонники. Фото: МАЛЫШЕВ Михаил.

Два года назад ростовчанин Михаил Малышев расстался со своей девушкой. Разрыв дался очень тяжело, мужчина даже набрал 30 килограммов за полгода. В какой-то момент он нарисовал картинку человека с пакетом на голове и понял: это про него. Случилось все два года назад.

Теперь Sadman или Человек с пакетом на голове – так зовут нового персонажа – вышел в тираж и живет в Сети. У него есть свой Инстаграм и поклонники. А главная мысль, которую рисованный герой хочет донести до человечества: не надо закрываться от себя - нужно принимать свои эмоции.

Эмоции нужно не прятать, а выражать. Фото: МАЛЫШЕВ Михаил.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА

- Тогда был непростой период в жизни, - признается автор Sadmanа. – Но именно он стал отправной точкой для нового меня.

К слову, Михаил профессионально занимается фотографией более двадцати лет.

- На фотоссесиях я всегда рисовал раскадровки. И когда друзья их видели – смеялись: их веселили все эти кривые человечки, - рассказывает художник. - А в какой-то момент я понял, что можно выразить идеи и с помощью рисунка. И я начал пытаться выражать эмоции не через слова или фото, а через забавные фразы с картинками. И вот тогда появилась мысль, что из этого выйдет комикс. А потом решил сделать картинки с надписями в виде повествования.

Так появилось семь скетчбуков, в которых живет Sadman и его истории.

Михаил уверен: его персонаж поможет раскрыться многим людям. Фото: МАЛЫШЕВ Михаил.

«ЧАСТО НЕ МОЖЕМ СНЯТЬ МАСКУ»

Кто такой Sadman? Это такой персонаж, суперсила которого заключается в том, что он чаще всего не отрицает своих эмоций. Почти всегда ему грустно. И когда наш герой находит в себе силы это признать, то его жизнь становится лучше.

- Мне кажется, что самая большая ошибка людей в том, что мы надеваем маску, а потом просто не можем ее снять, - продолжает Михаил. - Да, иногда человеку бывает грустно, и это нормально. Нужно принимать свои эмоции, не надо закрываться от себя. Иначе ты себя теряешь.

Объяснил Михаил и почему «Человек с пакет на голове».

- Наверное, для меня пакет – это знак анонимности, - объясняет свой замысел ростовчанин. - Такой человек ничем не отличается от остальных. Скажем, вы садитесь в общественный транспорт. А можете ли вы вспомнить всех людей в нем? Конечно, нет! Они остались для вас серыми тенями, а вы для них. Фактически это и обозначает этот пакет на голове. Но, если узнать друг о друге, то можно найти много общего.

Sadman уже вышел в тираж и переехал в Сеть. Фото: МАЛЫШЕВ Михаил.

«ЭМОЦИИ - ЭТО СУПЕРСИЛА»

Время шло. Появилась задумка сделать комикс.

- Есть комиксы о супергероях, а вот комикса о человеке, чья суперсила - это его эмоции, – нет, - говорит Михаил. - Про его стремление не врать себе и разрешать проживать те эмоции, которые внутри.

Автор Sadman признается: как и у любого человека, у него были опасения. Художник боялся, что комикс никому не понравится.

- Когда говоришь людям о комиксе, они почему-то воспринимают это, как что-то для умственно-отсталых, не умеющих читать Достоевского, - продолжает собеседник.

- Однако друзья поддержали задумку. Знакомая помогла с дизайном и придумала цветовую палитру для героя. Вскоре появилось и первое издание графической новеллы. А с ним – и первые покупатели.

Sadman переехал в Сеть – у него появился свой Инстаграм и поклонники, многие из которых узнают в Человеке с пакетом на голове себя. Читатели признаются: у любимого персонажа комикса они учатся разрешать себе чувствовать и выражать эмоции. А, значит, снимают символический пакет и дают возможность другим увидеть себя настоящими. Только тогда появляются и настоящая жизнь, и отношения.

PS: Кстати, именно Sadman помог своему создателю похудеть. Как? Михаил говорит, что стал не заедать свои эмоции, а прорисовывать их и проживать вместе со своим героем. Правда, на то, чтобы лишний вес ушел, потребовалось ровно вдвое больше времени.