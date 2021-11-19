В Левенцовском районе Ростова построят новый жилой квартал «5 элемент Аске»

Фото: предоставлено «Интеко»

Компания «ИНТЕКО» объявила о старте продаж нового жилого квартала «5 элемент Аске» в Левенцовском районе Ростова-на-Дону. Объект уникален авторским стилем — фасады домов и внутренние интерьеры общественных зон оформит известный московский художник Дмитрий Аске.

Отметим, что произведения Аске уже украсили стены Третьяковской галереи, зал и перроны Ленинградского вокзала и Красную площадь. Его работы появлялись на обложке модного мирового издания и одежде известных брендов. Теперь творчество художника можно увидеть в Ростове-на-Дону — в новом жилом квартале «5 элемент Аске».

Фото: предоставлено «Интеко»

Паблик-арт с одноименным названием «5 элемент» можно будет увидеть в Левенцовке в 2023 году. Настенные росписи появятся на фасадах двух жилых домов — их площадь составит 744 квадратных метра. Специально для проекта Дмитрий создал эскизы двух входных групп: художник хочет оформить их в минималистическом геометрическом стиле в эстетике советского монументального искусства.

— Я рад, что меня пригласили для создания такого масштабного и комплексного проекта. Всегда приятно побывать и поработать в новом для меня городе. Надеюсь, что мои произведения станут для жителей еще одним побуждающим к развитию и созиданию элементом, – прокомментировал Дмитрий Аске.

Фото: предоставлено «Интеко»

— Задумывая проект в Ростове-на-Дону с одним из самых известных «уличных» авторов, мы решили не только подарить будущим жителям свой музей современного искусства под открытым небом, но и привнести свой вклад в возрождение официального (разрешенного) публичного творчества, – рассказала директор по маркетингу, куратор социокультурных проектов «ИНТЕКО» Ирина Матвиенко.

Фото: предоставлено «Интеко»

Новый квартал «5 элемент Аске» будет входить в уже известный ростовчанам жилой комплекс «5 элемент». На территории работает два детских сада. А реализация квартала «5 элемент Аске» осуществляется с привлечением проектного финансирования от ПАО Сбербанк, что обеспечивает надежность покупки будущих новоселов.

В новом арт-квартале возведут девять корпусов высотой 10—17 этажей. Здесь девелопер предлагает студии, квартиры из одной, двух и трех комнат с классическими планировками и в формате евро с объединенной кухней-гостиной. Доступны редкие форматы, например, с возможностью выделения гардеробной, с дополнительным окном в рабочей зоне на кухне или в спальне.

Фото: предоставлено «Интеко»

Также можно выбрать как квартиру без отделки, так и с предчистовой отделкой (whitebox) и с отделкой от застройщика «под ключ» премьер или select с опцией выбора цвета отделочных материалов. У всех лотов увеличены оконные проемы. Площадь квартир варьируется от 21 до 74 квадратных метров. Стоимость жилья начинается от 1,77 млн рублей.

Застройщик не забыл и об удобстве прилегающей территории. Предусмотрен закрытый от машин и посторонних двор-парк с продуманным зонированием внутреннего пространства. Здесь появятся места отдыха с шезлонгами и скамейками, детские нейродинамические площадки. На цокольных этажах корпусов расположатся кладовые, на первом этаже — коммерческие помещения.

Фото: предоставлено «Интеко»

СПРАВКА КП

Дмитрий Аске – известный художник «уличной волны». Его работами восхищаются как любители современного, так и классического искусства. Первая монументальная скульптура Аске выставляется в Центральном зале Манежа у стен московского Кремля, на фестивале «Кинотавр». В 2019 и 2020 годах произведения Дмитрия были представлены в залах Государственной Третьяковской галереи. В 2021 году скульптура Аске «После Макоши» разместилась на Красной площади в рамках выставки «Красный сад». Компания «ИНТЕКО» выступила генеральным партнером знакового мероприятия.

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