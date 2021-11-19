Новости Ростовской области на 19 ноября 2021: что произошло за сутки

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростовской области на 19 ноября 2021: рассказываем, что случилось за сутки. Публикуем топ главных событий.

На левом берегу Дона одна из станций канатной дороги появится на участке восточнее «Ростов Арены». Напомним, будущая канатная дорога должна связать Театральную площадь с левым берегом. На межевание планировщику выделили 77 га. По словам активистов, комиссия по общественным обсуждениям одобрила внесение изменений и уменьшение экологического коридора.

К новому торговому комплексу «Южный» запустили бесплатные автобусы. Транспорт будет курсировать ежедневно по пяти маршрутам в четырех районах города: «ЦГБ имени Семашко», «площадь Карла Маркса», «ГПЗ-10» и «Пригородный ж/д вокзал».

У ростовской больницы скорой медицинской помощи появится еще одно приемное отделение и корпус. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, сейчас пиковые нагрузки доходят до 1800 вызовов в сутки.

Бывший главный архитектор Семикаракорского района подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018 году он подписал акт о приемке дизельной электростанции за 43 млн рублей. Фактическая стоимость же оборудования составляла только 5 млн рублей.