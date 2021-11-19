Дело закрыто: бабушка простила свою дочь за смерть 3-летнего внука в пожаре

В доме было печное отопление, и случился пожар. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области Каменским районным судом прекращено уголовное дело в связи с примирением сторон в отношении женщины, обвиняемой по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом «КП — Ростов-на-Дону» узнала в пресс-службе судов региона.

С того страшного дня прошел уже почти год. Все случилось в декабре 2020 года. Тогда женщина растопила печь и около шести часов утра повела девятилетнего сына в школу в соседний район.

В тот момент дома остался спящий трехлетний сынишка, а уютный очаг дома — угольная печка — вдруг стала источником опасности. Разгорелся пожар, и оставшийся без взрослых беспомощный малыш не мог даже выбраться из дома, чтобы позвать на помощь соседей и спастись самому. Мальчик отравился углекислым газом и задохнулся.

При смерти ребенка в правоохранительных органах обязаны возбудить уголовное дело в отношении матери, которой не было рядом с малышом, когда случился пожар. Потерпевшей была признана бабушка погибшего мальчика. Она же обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела. Как объяснила суду женщина, материальный вред уже возмещен, претензий она к дочери не имеет. Внука и сына уже не вернуть, но мать и дочь нашли в себе силы, чтобы примириться.

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