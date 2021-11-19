Как не уйти в виртуальную реальность насовсем, рассказал ростовский психотерапевт

Побороть Интернет-зависимость сложно, поэтому стоит начать использовать глобальную сеть с умом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С приходом пандемии коронавируса привычная жизнь для многих ростовчан переместилась в Сеть. А что? На первый взгляд очень удобно - захотел что-то купить или поесть - открыл Интернет и заказал с доставкой на дом. Почитать, посмотреть, поспорить. Да и общаться с людьми вполне можно, выражая эмоции смайликами.

«КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с главным внештатным психотерапевтом донского минздрава Сергеем Выгонским об обратной стороне виртуальной жизни.

ГРАНИ РЕАЛЬНОСТИ СТИРАЮТСЯ

- Технологический прорыв и уход в виртуальную реальность осуществляется активно уже где-то год-два, - говорит специалист. - И на сегодняшний день, когда у большинства людей есть гаджеты, общение и получение информации ушло в Интернет.

Условия изоляции во время ноябрьских каникул только усилили эту ситуацию. Более того, есть определенные исследовательские структуры, которые просчитывают и осуществляют технологический прорыв.

- Так мы видим, что торговля перемещается в Интернет, электронные книги вытесняют бумажные, видео в Сети – телевидение и т.д., - продолжает собеседник. - Весь процесс идет к тому, чтобы виртуальная действительность преобладала над реальной. И это имеет отрицательные психологические моменты.

По словам психотерапевта, главный из них связан с тем, что человек перестает ощущать реальность своего существования и окружающих. Он фактически привыкает к тому, что видит картинку, которая все время улучшается в качестве.

- Мы идем к тому, что в ближайшее время будут созданы устройства, при которых человек будет видеть не просто плоскую картинку, а картинку, которая будет почти полностью передавать окружающую реальность, - добавляет Сергей Иванович. - И такое смешение чувства реальности приводит к целому ряду эффектов. Например, люди в Интернете активно используют свою анонимность. Это, в свою очередь приводит к агрессии, а еще появляется зависимость и многое другое.

Зависимость может разрушать семьи. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ОГРАНИЧИТЬ ВРЕМЯ И НАЙТИ АЛЬТЕРНАТИВУ

Избавиться от зависимости, по словам специалиста, большой и трудный процесс. Это очень хорошо можно проследить на детях школьного и дошкольного возраста. Они практически не читают книг, а подавляющее большинство времени проводят либо за смартфоном, либо за ноутбуком, либо за планшетом.

- Главная мера - контролировать время. Надо понимать, что кроме Интернета существует природа, есть живое общение с людьми, существует, в конце концов, спорт, - советует Сергей Иванович.

Психотерапевт считает, что кроме временного лимита нахождения в Сети, также нужно найти интересные развивающие занятия и не только для детей и подростков, но даже для взрослых.

- Ведь развитие человека продолжается до глубокой старости, - поясняет психотерапевт. - Поэтому любые занятия, связанные не с Интернетом, а с развитием, и являются той самой альтернативой.

Однако в виртуальной жизни есть и плюсы, уверен специалист. С одной стороны виртуальная жизнь больше влияет на интровертов и усугубляет их уход в себя, но с другой стороны – единение с собой создает определенные условия, при которых человек раскрывает свои творческие стороны.

- Интернет - огромный источник информации. Поэтому он может позитивно влиять и на развитие, - объяснил свою точку зрения Сергей Выгонский. - Например, можно найти видеосеминары или курсы, где рассказывают о творчестве и искусстве. Также там можно найти единомышленников, которые территориально находятся достаточно далеко. Есть различные творческие сообщества, в которые входят люди со всей страны, а также из русскоязычных стран. И эти группы позволяют развивать свои способности. Еще одним плюсом Интернета является возможность работать дистанционно.

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