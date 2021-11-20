Терпят издевательства, впадают в депрессию и ранят себя: Ростовские специалисты рассказали, как защитить ребенка от травли сверстников

Не все вспоминают школу с теплом, особенно, если их травили одноклассники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня ростовчане неспроста отмечают всемирный день прав ребенка, ведь каждому родителю хочется, чтобы детство его малыша было спокойным и беззаботным. Любовь, взаимопонимание, теплота и поддержка — вот, пожалуй, такой банальный, но верный ключ к успеху. На пути взросления вам не раз понадобиться провернуть его в замке, чтобы помочь чаду справиться с трудностями. И одной из главных является, конечно же, школа. Именно здесь ребенок сталкивается с первыми серьезными проблемами, такими, как травля.

«КП – Ростов – на – Дону» пообщались с ростовчанами, которые оказались жертвами буллинга еще в школе.

«ЧЕМ ТЕБЕ ЭТА ШКОЛА ПЛОХА?»

- Буквального с первого класса я столкнулась с травлей, ныне буллингом. И если сейчас это чуть-ли не главная тема для обсуждений, то каки-то 15 лет назад травля в школах считалась чем-то нормальным. Мол у каждого в детстве были проблемы со сверстниками, подумаешь великая беда, рассказывает ростовчанка Екатерина Глинина (имя изменено по просьбе автора).

- Одноклассники вечно говорили какая страшная и противная, не хотели со мной общаться и даже сидеть за одной партой. Помню, в пятом классе во время урока заболел живот, начались рези и внезапные газы. Понятное дело, что я не могла контролировать все эти биологические процессы. Как только ребята услышали, что оконфузилась, тут же принялись смеяться, тыкать пальцем и обзывать вонючкой. Одна неловкая ситуация стоила мне месяца унижений и оскорблений. Я не понимала, почему они так жестоки, ну с каждым же может случиться.

Из-за такого давления частенько жаловалась бабушке, даже просила родителей перевести меня. Но родные лишь отвечали, куда тебе другая школа, раз начала учиться продолжай, а с проблемами нужно уметь справляться. Правда никто так и не рассказал, как это сделать.

УЛЫБАЛИСЬ И ПРОДОЛЖАЛИ ТИХО НЕНАВИДЕТЬ

- Поход в школу для меня был чем-то сродни каторги. Но сложнее всего стало в 14, тогда только перешла в 7 класс. В тот момент в нашей гимназии появился новый педагог по математике. Эта дамочка постоянно указывала на свое превосходство. Мол и умная, и талантливая, и красивая, и вообще это большая несправедливость, что такая королева должна быть рядовым учителем. Ну и как у любого «первоклассного» преподавателя у мадам были свои любимчики и аутсайдеры. Как вы понимаете, я возглавляла хит-парад вторых.

Вызывала к доске и отчитывала за полное отсутствие сообразительности, предрекала будущее в компании метлы и швабры, ну такая классика заслуженного учителя Советского Союза. Ну а мои одноклассники лишь подкидывали дровишек в этот костер «справедливой критики». Поддакивали, улыбались и продолжали тихо ненавидеть.

Психолог предупреждает, что травля может привести к депрессии, или иным расстройствам личности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПУСТЬ ЛУЧШЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ, ЧЕМ ОСКОРБЛЯЮТ

- Единственным спасательным кругом была старшеклассница Таня, уж не знаю почему, но она постоянно за меня заступалась. С такой поддержкой переносить нападки ровесников и учителей было намного легче. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и мне пришлось попрощаться с боевой подругой. Окончив 9 класс, Танюша перевелась в другую школу. Теперь на этом поле боя осталась только я и пара нервных клеток. Отныне нужно было выстраивать безопасную коммуникацию другими способами.

Когда одноклассники могли получить от меня какую-то выгоду, сразу меняли гнев на милость. Иногда в столовке слышала:

- Ой, Катя, денег совсем нет, купи булочку и кофе

Как бы это странно ни звучало, но я приняла эти правила игры. Тогда казалось, пусть лучше пользуются, чем оскорбляют.

УСТРОИЛИ ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ

- Когда мне было 15 подписалась на разные страницы с суицидальными постами, по типу нашумевшего синего кита, тогда это было в тренде. Помню, начиталась «полезных» советов о том, как лучше выпустить негативные эмоции и приступила к делу. Втихую выкрала папину бритву и по вечерам царапала руки. Тогда казалось, что, физическая боль избавит от эмоциональной.

Хотя порезы были несерьезные, но следы все-таки оставались. В школе сначала говорила, что кошка поцарапала, потом упала и зацепилась рукой. Причины всегда были разные, и вроде преподы верили, только вот одноклассники шушукались за спиной. Вот, она точно больная, еще и руки режет. Через какое-то время кто-то из них напрямую донес завучу. Ох, что тут началось.

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА

- Пришла я утром в школу, а на пороге уже встречал директор и классуха. Устроили самый настоящий тюремный «шмон». Забрали телефон, читали все переписки, проверяли группы в социальных сетях, даже фото в галерее. Я реву как белуга, казалось, что в этой жизни никто не понимает.

После проверки наконец отдали телефон и заставили позвонить родителям. Угрожали, что вызовут комиссию для несовершеннолетних и поставят на учет, но на этом еще не все. Ведь дома меня ждал скандал помасштабнее. Вместо поддержки и сопереживания услышала трехэтажный мат на повышенных тонах. Мать размахивала руками и кричала какая дура. Мда, забота, она такая. Вся эта нездоровая обстановка продолжалась вплоть до выпускного, те страшные дни от звонка до звонка я уже никогда не смогу забыть. Если у кого-то школьные времена вызывают теплую ностальгию, желание встретить друзей и преподавателей, то у меня от одного слова тело покрывается мурашками.

О проблемах со сверстниками родителям может сигнализировать изменившееся поведение ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

«Я ПАДАЮ, ПЛАЧУ, А ОН СМЕЕТСЯ»

Издевательство над сверстниками, к сожалению, очень частое явление среди детей. Ребенка могут сделать изгоем просто потому, что он не такой, как все. В школе вообще любая особенность – это главный источник проблем, рассказывает ростовчанка Лия Желткова

- Я выросла в многодетной семье с низким достатком. Родители едва сводили концы с концами и о каких-то роскошных игрушках или дорогой канцелярии речи и не шло, тут бы накормить, одеть и обуть. Помню, частенько донашивала вещи, доставшиеся от дальних родственников, а куклы получала по наследству от старшей сестры. Ситуацию усугубляло еще и то, что никогда не была заводилой или лидером класса. На переменах скромно стояла в углу с любимой книжкой Гарри Поттера и бутербродом, который с вечера заботливо упаковала мама.

- В школе я была что-то вроде слабого звена, - делится девушка. - Сверстники частенько оскорбляли, придумывали обидные прозвища, заводила класса вообще называла монашкой. Бывало, бегу по коридору, а мальчик из параллели подножку подставит. Я падаю, плачу, а он смеется. Даже в столовой у нас было какое-то классовое распределение. Столы для крутых ребят, которые покупают сдобу на месте, и столик для неудачников с домашними котлетками в банке. Как вы понимаете, сидела я за вторым, и это далеко не самые приятные воспоминания о школе. Хорошего вообще было очень мало.

НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ

- Но у меня еще ничего: стиснув зубы, все же прошла эти пубертатные испытания. А вот то, что происходило в гимназии, где училась старшая сестра, нормальным не назовешь совершенно. Когда Юля была в начальной школе, к ним в класс перевелся новенький. Парня звали Матвей, и это был зеленоглазый брюнет ростом примерно с нашего папу, а он на минуточку метр восемьдесят. И это во то время, когда другие мальчики едва дотягивали до стандартных метра с кепкой. Но эта не единственная его особенность. Матвей был не такой как все: очень странный, тихий, почти ни с кем не говорил и сторонился шумных компаний.

ПЕРЕШЛИ ОТ СЛОВ, К ДЕЙСТВИЯМ

Юля рассказывает, что буквально через неделю одноклассники стали проверять парнишку на прочность. Поначалу были колкие фразы, которые тот усердно игнорировал. Это очень раздражало мальчишек, ведь они рассчитывали хотя бы на какую-нибудь реакцию. Понимая, что ее не будет, перешли от слов к действиям. Подловили парня под лестницей и стали бить ногами, благо в этот момент их застукал завуч, которого она позвала.

Но на этом компания не остановилась, потом они окунали бедного Матвея головой в унитаз, зимой кидали петарды ему под ноги. Но парень лишь смеялся обидчикам в лицо. О том, что происходило, никто из руководства школы не знал, если не считать тот случай под лестницей. Администрации было проще делать вид, что ничего не происходит, ведь по факту Матвей ни на кого не жаловался, да и его родители ни разу не пытались выяснить, что творится с ребенком в школе. Через год родители парня получили социальное жилье в другом городе, и Матвей перевелся. Что с ним было потом никто так и не знает.

Важно донести до ребенка, что издевательства никогда нельзя терпеть, нужно всегда обращаться за помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

К сожалению, случаи буллинга и кибербуллинга в наши дни не редкость. Целью такого поведения является эмоциональный и физически ущерб. Инициатор буллинга пытается за счет издевательств над другими повысить уверенность в себе, свой авторитет или собственную важность, рассказывает психолог Полина Шаповалова.

- Методы и техники могут быть различными и довольно изощренными. Наиболее распространены вербальные издевательства – обидные слова, угрозы, насмешки, часто высмеивается внешний вид, фигура. В ход могут пойти физические издевательства - побои и применение грубой силы. Также еще одним видом буллинга считается изоляция, то есть полное исключение человека из общения группы, класса, - делится специалист

ТРАВЛЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕПРЕССИИ

Травля очень травматична для неокрепшей психики ребенка, это также сказывается и на физическом самочувствии, уверена Полина Шаповалова

- Нарушается сон, снижается или, наоборот, значительно увеличивается аппетит. Ребенок становится рассеянным, часто о чем-то напряженно думает. Появляется тревожность и агрессия без видимых на то причин. Также чадо может стать раздражительным, или наоборот молчаливым и замкнутым. Может пугаться громких и резких звуков, часто жаловаться на физическое недомогание, или использовать его как предлог чтобы не идти в школу. По этим признакам родитель может предположить, что у его сына или дочери есть проблемы в школе.

Психолог предупреждает, что травля может привести к депрессии, или иным расстройствам личности. Самым ужасным исходом буллинга может быть суицид, если ребенок не найдет помощи и поддержки и останется со своим горем один на один.

- Родителям необходимо быть очень внимательными и чуткими, поговорить с ребенком, предложить помощь, поддержку, а также донести до него, что издевательства никогда нельзя терпеть, нужно всегда обращаться за помощью.

БУКВА ЗАКОНА

Узнав, что ваш ребенок подвергался буллингу, необходимо подать заявление в полицию, уверен юрист Ваган Бегларян

- Лучше апеллировать к статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Органы полиции уполномочены возбуждать дела о таких нарушениях, а комиссии по делам несовершеннолетних их рассмотрит. Если помимо физического воздействия, причинен материальный вред, родители пострадавшего вправе взыскать убытки. В отдельных случаях при достижении виновным 14 лет он может быть привлечен к уголовной ответственности, если действия образуют состав преступления

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