ФК «Ростов» — ФК «Уфа» 21 ноября 2021: прямая онлайн-трансляция матча

Фото: ФК "Ростов".

Матч ФК «Ростов» — «Уфа» пройдет 21 ноября на стадионе «Ростов Арена». Встреча15-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 14.00. Рассказываем, как идет подготовка к игре, и ведем текстовую онлайн-трансляцию матча.

За предыдущие игры «Ростов» набрал на два очка больше, чем «Уфа». «Желто-синие» расположились на 11-й строчке турнирной таблицы, их соперники — на 12-й.

В рамках РПЛ команды встречались 14 раз. Перевес пока на стороне донского клуба: «Ростов» одерживал победу шесть раз, «Уфа» — четыре. Четыре раза противостояния завершилась вничью.