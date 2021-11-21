Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт21 ноября 2021 8:30

ФК «Ростов» — ФК «Уфа» 21 ноября 2021: прямая онлайн-трансляция матча

Следим за игрой ФК «Ростов» — «Уфа» в режиме реального времени
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ФК "Ростов".

Фото: ФК "Ростов".

Матч ФК «Ростов» — «Уфа» пройдет 21 ноября на стадионе «Ростов Арена». Встреча15-го тура Российской Премьер-Лиги начнется в 14.00. Рассказываем, как идет подготовка к игре, и ведем текстовую онлайн-трансляцию матча.

За предыдущие игры «Ростов» набрал на два очка больше, чем «Уфа». «Желто-синие» расположились на 11-й строчке турнирной таблицы, их соперники — на 12-й.

В рамках РПЛ команды встречались 14 раз. Перевес пока на стороне донского клуба: «Ростов» одерживал победу шесть раз, «Уфа» — четыре. Четыре раза противостояния завершилась вничью.

Интересное