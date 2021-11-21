Свежие новости ФК «Ростов» на 21 ноября 2021: что произошло перед матчем с «Уфой», прогноз на игру

Фото: ФК "Ростов".

«Ростов» готовится к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Болельщики затаили дыхание — после смены тренерского состава «желто-синие» наконец начали выигрывать: сначала «Локомотив», потом «Арсенал», и «Рубин». Сейчас донской клуб на два очка опережает уфимский, и у него есть все шансы подняться в турнирной таблице.

Публикуем все новости ФК «Ростов» на 21 ноября 2021 и прогноз на ближайший матч.

КАК ПРОШЛИ ПОСЛЕДНИЕ ИГРЫ?

Сейчас ФК «Ростов» находится на 11-й строчке турнирной таблице. В последних трех играх дончане проиграл «Торпедо», сыграли вничью с одним из лидеров «Спартаком» и одержали победу над «Рубином». Последняя игра вселила особенный оптимизм в болельщиков, счет оказался разгромным — 5:1. Тогда первый гол в матче забили казанские соперники, но ростовчане быстро сравняли счет. А во втором тайме «Ростов» полностью захватил контроль на поле, отметились сразу несколько игроков. Мячи в ворота «Рубина» по очереди забили Понтус Алмквист, Али Соу и Данил Глебов.

Правда тренер Виталий Кафанов высказался об игре сдержанно. По его словам, в первом тайме борьбу должны были вести полузащитники, но у них ничего не получалось. Во втором тайме «Ростов» перешел к контратакам, которые удавались благодаря быстрым игрокам.

К слову, успехи «Уфы» в последних трех играх также были непостоянны. Команда обыграла «Ахмат», сыграла вничью с «Арсеналом» и потерпела поражение от ЦСКА.

Эксперты считают, что у «Ростова» есть все шансы на победу в матче с «Уфой». Сейчас «желто-синие» смотрятся на поле немного увереннее и опережают соперников, правда незначительно — всего на два очка. Что касается предыдущих противостояний клубов, «Ростов» одерживал победу шесть раз, «Уфа» — четыре.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОМАНДЕ

Напомним, в конце октября были утверждены изменения в тренерском составе «Ростова». Вместо Юрия Семина главным тренером назначили Виталия Кафанова, который ранее был старшим тренером команды. Его обязанности теперь исполняет Заур Тедеев, до этого возглавлявший молодежку «желто-синих».

11 ноября ростовскому клубу запретили регистрировать новых игроков. Причиной послужила задолженность перед бывшим защитником клуба Арсением Логашовым. 16 ноября палата по разрешению споров РФС сняла этот запрет. Однако изменений в составе «Ростова» с тех пор не произошло.

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