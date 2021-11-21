Что произошло после матча «Ростов» — «Уфа» 21 ноября 2021

Фото: ФК "Ростов".

21 ноября «Ростов» встретился с «Уфой» на «Ростов Арене». Игра 15-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась ничьей. Рассказываем, как проходила встреча и что произошло после матча «Ростов» — «Уфа».

ХОД ИГРЫ

Команды сразу задали игре высокий темп. Однако уфимцы сначала создавали больше опасных моментов у ворот хозяев поля. Уже на 16-й минуте Гамид Агаларов открыл счет, забив с полуметра. Сразу после этого судья усмотрел в действиях уфимцев нарушение и назначил пенальти. «Ростов» справился с задачей отлично — пенальти реализовал Дмитрий Полоз. По итогам первого половины игры ни одна команда так и не смогла переломить счет и стать лидером. В конце тайма на табло было 1:1.

Во втором тайме ростовчане оказались активнее и чаще атаковали. Однако на этот раз пенальти назначили в ворота донского клуба. Гамид Агаларов реализовал одиннадцатиметровый и выполнил дубль. Счет тут же сравнял Понтус Алмквист — 2:2.

Несмотря на дополнительное время, ни одна команда не смогла нарастить преимущество. Противостояние завершилось ничьей.

РЕАКЦИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Лучшим игроком «Ростова» в этом матче стал Понтус Алмквист. Болельщики посчитали такое решение справедливым — игрок спас команду от поражения, да и выглядел ярче других игроков. А вот недочеты многие увидели в действиях других нападающих, они попросили дать шанс нападющему Максиму Турищеву.

Другие считают, что «Ростов» сегодня не дотягивал до победы по многим другим компонентам.

— Вот где психология решила многое, не хватило в каждом компоненте и каждому самую малость. Пожалуй, Алмквиста это не касается. Тонуса и эмоций не хватило, уровня взаимодействия и точности в реализации, ну и конечно, — написал один из комментаторов.