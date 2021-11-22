«Слова исчезают вместе с явлением»: Как за 200 с лишним лет изменился русский язык и куда пропала «доброта», рассказала ростовский учитель

Еще век назад в словаре русского языка было 287 слов с корнем «благо», сейчас их почти не осталось
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
22 ноября исполняется 220 лет со дня рождения Владимира Даля, составителя «Толкового словаря живого великорусского языка». За 53 года он собрал в словарь более 200 тысяч слов. В то время как в словаре Ожегова-Шведовой их всего - 82 тысячи.
В честь круглой даты корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, как обстоят дела со словами в современном мире, а также узнать, как по корню слова определить нравственное состояние общества.
Обо всем этом рассказала учитель русского языка одной из школ Ростовской области Елена Литвякова.
«СЛОВО КАК МАРКЕР ОБЩЕСТВА»
- Если говорить об устаревших словах, то в словаре Даля стоит обратить внимание на слово «жалИть» в значении жалеть. От него идет куча производных, в том числе и «жалование» как зарплата. А еще есть слово «благий» или «благой», выражает два противоположных качества: добрый, хороший, путный и злой, сердитый, упрямый. Сегодня эти значения вообще не используют, кроме благодарности, - рассказывает Елена Борисовна.
Кстати, по словам педагога, использование того или иного слова может показать нравственное состояние общества. Это отчетливо можно проследить на примере использования слов с корнем «благо». Еще сто лет назад в словаре русского языка было 287 слов, начинающихся с этого корня. Сейчас все эти слова почти исчезли из нашей речи, а те, которые остались, обрели более приземленный смысл.
- Слова исчезают вместе с явлением, - считает учитель. - Часто ли мы слышим «милосердие», «доброжелательность»? Этого нет в жизни, поэтому нет и в языке.
Русский язык активно заимствует иностранные слова: раньше перенимали «сплин», а теперь «кринж»
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
ОКОЕМ, ПЕРВОПУТОК И ЗАКУТОК
Если уж и углубляться в архаизмы, то можно взять на заметку стихотворение Всеволода Рождественского, которое полностью построено из устаревших слов.
«...» Кто нынче скажет – «окоем»,
Иль «росстани», иль «первопуток»
Все, что Толковым словарем
В безвестный загнано закуток?
Слова угасшей старины
Вдали мерцают еле-еле,
А прежде, жизнью рождены,
Они ласкали, жгли и пели. «...»
- Мне эти стихи очень нравятся. Они построены из таких устаревших слов, как «окоем», что значит горизонт, «росстани» - распутье, «первопуток» - первый зимний санный путь и «закуток» - укромное место. И главное, их никто не знает, - продолжает эксперт.
ХАНДРА И КРАШИ
Время идет, а вместе с ним и слова. В эпоху гаджетов люди все чаще стали заменять слова на смайлы. Удобно ведь: зачем мучиться и подбирать нужные слова, когда есть забавная рожица. Но, как считает Елена Литвякова, смайлики при любом раскладе дел никогда не вытеснят слова.
Специалист уверен, по наполнению словаря можно судить о нравственном состоянии общества
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
- Думаю, смайлы - примета времени. Не надо тратить силы на подыскивание слов положительной окраски. Сейчас они популярны, так как у молодежи клиповое мышление. А более взрослое поколение берет с них пример, осваивает смайлики, чтобы не отстать и не прослыть старорежимным, - говорит учитель.
Интересно, что во времена Пушкина, Лермонтова и Даля модными были иноязычные словечки: сплин, панталоны, фрак, жилет, хандра. По правде говоря, мода на зарубежные слова сохранилась и по сей день.
Однако сейчас в обиходе у подрастающего поколения другие – кринжы (стыд/досада), краши (парень или девушка, в которую тайно влюбились) и агриться (злиться/раздражаться).
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