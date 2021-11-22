«Слова исчезают вместе с явлением»: Как за 200 с лишним лет изменился русский язык и куда пропала «доброта», рассказала ростовский учитель

Еще век назад в словаре русского языка было 287 слов с корнем «благо», сейчас их почти не осталось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 ноября исполняется 220 лет со дня рождения Владимира Даля, составителя «Толкового словаря живого великорусского языка». За 53 года он собрал в словарь более 200 тысяч слов. В то время как в словаре Ожегова-Шведовой их всего - 82 тысячи.

В честь круглой даты корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» решил выяснить, как обстоят дела со словами в современном мире, а также узнать, как по корню слова определить нравственное состояние общества.

Обо всем этом рассказала учитель русского языка одной из школ Ростовской области Елена Литвякова.

«СЛОВО КАК МАРКЕР ОБЩЕСТВА»

- Если говорить об устаревших словах, то в словаре Даля стоит обратить внимание на слово «жалИть» в значении жалеть. От него идет куча производных, в том числе и «жалование» как зарплата. А еще есть слово «благий» или «благой», выражает два противоположных качества: добрый, хороший, путный и злой, сердитый, упрямый. Сегодня эти значения вообще не используют, кроме благодарности, - рассказывает Елена Борисовна.

Кстати, по словам педагога, использование того или иного слова может показать нравственное состояние общества. Это отчетливо можно проследить на примере использования слов с корнем «благо». Еще сто лет назад в словаре русского языка было 287 слов, начинающихся с этого корня. Сейчас все эти слова почти исчезли из нашей речи, а те, которые остались, обрели более приземленный смысл.

- Слова исчезают вместе с явлением, - считает учитель. - Часто ли мы слышим «милосердие», «доброжелательность»? Этого нет в жизни, поэтому нет и в языке.

Русский язык активно заимствует иностранные слова: раньше перенимали «сплин», а теперь «кринж» Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ОКОЕМ, ПЕРВОПУТОК И ЗАКУТОК

Если уж и углубляться в архаизмы, то можно взять на заметку стихотворение Всеволода Рождественского, которое полностью построено из устаревших слов.

«...» Кто нынче скажет – «окоем»,

Иль «росстани», иль «первопуток»

Все, что Толковым словарем

В безвестный загнано закуток?

Слова угасшей старины

Вдали мерцают еле-еле,

А прежде, жизнью рождены,

Они ласкали, жгли и пели. «...»

- Мне эти стихи очень нравятся. Они построены из таких устаревших слов, как «окоем», что значит горизонт, «росстани» - распутье, «первопуток» - первый зимний санный путь и «закуток» - укромное место. И главное, их никто не знает, - продолжает эксперт.

ХАНДРА И КРАШИ

Время идет, а вместе с ним и слова. В эпоху гаджетов люди все чаще стали заменять слова на смайлы. Удобно ведь: зачем мучиться и подбирать нужные слова, когда есть забавная рожица. Но, как считает Елена Литвякова, смайлики при любом раскладе дел никогда не вытеснят слова.

Специалист уверен, по наполнению словаря можно судить о нравственном состоянии общества Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Думаю, смайлы - примета времени. Не надо тратить силы на подыскивание слов положительной окраски. Сейчас они популярны, так как у молодежи клиповое мышление. А более взрослое поколение берет с них пример, осваивает смайлики, чтобы не отстать и не прослыть старорежимным, - говорит учитель.

Интересно, что во времена Пушкина, Лермонтова и Даля модными были иноязычные словечки: сплин, панталоны, фрак, жилет, хандра. По правде говоря, мода на зарубежные слова сохранилась и по сей день.

Однако сейчас в обиходе у подрастающего поколения другие – кринжы (стыд/досада), краши (парень или девушка, в которую тайно влюбились) и агриться (злиться/раздражаться).

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