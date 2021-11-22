Финал чемпионата по дебатам «ГлаголЪ» прошел в Ростове-на-Дону

Фото: Избирком РО

В донской столице состоялся финал чемпионата по дебатам «ГлаголЪ». Все интеллектуальные состязания были подготовлены Избирательной комиссией Ростовской области. В финал вышли шесть команд - «Академия», «Рассвет», «RDL», «Эффект бабочки», «Бригада», «RTA A».

Перед участниками поставили те же задачи, что и на отборочных турах, но более сложные. На этот раз им были представлены следующие темы: якобы настало время для отмены тайного голосования в России, кроме того, необходимо ограничить общее количество мандатов для всех партий, представительные органы теперь могут избираться только по мажоритарным округам. Участникам было необходимо обоснованно доказать или опровергнуть все эти утверждения.

Фото: Избирком РО

Команды получили время на подготовку, а затем принялись представлять свои позиции. После этого этапа следовал непосредственно этап дебатов, в ходе которых приводились конкретные аргументы, основанные на выступлении команды-оппонента. Завершающим испытанием были ответы на вопросы соперников и экспертов.

- Нас радует, что участниками чемпионата все чаще становятся не только студенты, но и работающая молодежь - то есть люди, которым примерно 30 лет, - отметил начальник отдела методической работы и повышения правовой культуры избирателей Избирательной комиссии Ростовской области Василий Волков. - Это еще раз опровергает стереотип, что молодые люди аполитичны и не интересуются выборами.

Фото: Избирком РО

По итогу жарких словесных баталий и были определены победители чемпионата. Лучшей была названа команда «Эффект бабочки», которая целиком и полностью состояла из работающей молодежи. Вторую строчку заняла команда «Академия» членами ее также были молодые специалисты. И на третьем месте оказалась студенческая команда «Рассвет».