Новости Ростовской области на 22 ноября 2021: что произошло за выходные

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростовского области на 22 ноября 2021: рассказываем, что произошло за выходные. Собрали всю информацию о главных событиях городов и районов донского региона.

В Таганроге трое человек погибли в результате ДТП с грузовиком. По данным донской Госавтоинспекции, водитель «ВАЗ-2107» выехал на встречку и врезался в «ДАФ», после чего столкнулся с «Ладой Гранта». Жертвами аварии стали водитель «ВАЗ-2107» и двое его пассажиров — женщина и 14-летний подросток.

В станице Бессргеневской две девочки 7 и 8 лет погибли от отравления неизвестным веществом. Еще четыре члена семьи, двое взрослых и двое детей, попали в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В Ростове собираются отреставрировать старое здание театра музыкальной комедии. Как рассказал директор филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Минкульта России по ЮФО и СКФО Андрей Шпаков, сейчас здание законсервировали, чтобы защитить от вандалов. В 2022 году специалисты проведут исследовательские работы.

В селе Жуковское водитель иномарки сбил двух подростков 15 и 17 лет. Пешеходы шли по обочине трассы. В этот момент в них въехала иномарка «Киа Спортейдж», за рулем которой находился 19-летний парень. 17-летний подросток скончался на месте, 15-летнего с травмами госпитализировали.

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