Чем опасен ботулизм, рассказали ростовские медики

Консервы, соленая, копченая и вяленая рыба домашнего приготовления могут быть источником опасной болезни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ботулизм — страшное заболевание, которое в считанные минуты может унести жизни людей. Причем ботулизм караулит на каждом шагу — при употреблении в пищу домашних деликатесов, которые хозяева делают с любовью и с гордостью подают на стол семье и гостям. Чем опасен ботулизм и что делать, чтобы уберечься от смертельно опасного заболевания, в «КП — Ростов-на-Дону» узнали у врача-терапевта.

НАВАЛИВАЕТСЯ СЛАБОСТЬ, ДВОИТСЯ В ГЛАЗАХ

Каждый год санитарные врачи рассказывают о случаях, когда в Ростовской области люди травятся вяленой рыбой, консервами — хоть помидорами с кабачками, хоть домашней тушенкой, часто — собственноручно собранными грибами (которые, напомним, в Ростовской области собирать нельзя).

Как рассказала врач-терапевт из Сальска Любовь Дуванова, сигнализируют о заболевании ботулизмом следующие симптомы: тошнота, нарушение зрения — в том числе двоение в глазах, у заболевшего может быть ощущение, что он поперхнулся, а также к симптомам ботулизма относится общая слабость.

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИИ

Санитарные врачи рассказали, как уберечь себя и своих близких от беды и не заболеть ботулизмом.

Так, для предупреждения отравления продуктами домашнего консервирования нужно в случае засолки рыбы всегда тщательно проверять, насколько рыба свежая. Сырье должно быть без посторонних запахов, привкусов и без малейших признаков гниения. Получив рыбу на засолку, нужно как можно быстрее освободить ее от внутренностей и промыть середину каждой рыбы проточной водой. Закрывая овощи и фрукты, их необходимо предварительно тщательно вымыть.

- Также важно проверять консервы на перед их употреблением. И не пытаться съесть продукты из потерявших свою целостность «бомбажных» банок, - напоминает Любовь Ивановна.

Обязательно прогревать до 100 градусов по Цельсию в течение получаса закатанные в домашних условиях в банки консервы из овощей и грибов перед употреблением, чтобы ботулотоксин, который мог в них содержаться, разрушился.

И не приобретать консервы и рыбу домашнего изготовления — вяленую, копченую, соленую — не только в местах несанкционированной торговли, вдоль автотрасс, но и на рынках.

КАЖДАЯ МИНУТА НА СЧЕТУ

Если после употребления домашней и заводской консервации или соленой, копченой, вяленой в домашних условиях рыбы вам или окружающим людям стало плохо и проявились симптомы ботулизма, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Сразу звоните в «скорую»!

- При ботулизме каждая минута на счету — нужна своевременная диагностика и чем раньше, тем лучше, чтобы медики смогли вовремя ввести сыворотку от смертельно опасного заболевания, - напоминает Любовь Дуванова.

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