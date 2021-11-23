Чем опасен ботулизм, рассказали ростовские медики

Консервы, соленая, копченая и вяленая рыба домашнего приготовления могут быть источником опасной болезни
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ботулизм — страшное заболевание, которое в считанные минуты может унести жизни людей. Причем ботулизм караулит на каждом шагу — при употреблении в пищу домашних деликатесов, которые хозяева делают с любовью и с гордостью подают на стол семье и гостям. Чем опасен ботулизм и что делать, чтобы уберечься от смертельно опасного заболевания, в «КП — Ростов-на-Дону» узнали у врача-терапевта.
НАВАЛИВАЕТСЯ СЛАБОСТЬ, ДВОИТСЯ В ГЛАЗАХ
Каждый год санитарные врачи рассказывают о случаях, когда в Ростовской области люди травятся вяленой рыбой, консервами — хоть помидорами с кабачками, хоть домашней тушенкой, часто — собственноручно собранными грибами (которые, напомним, в Ростовской области собирать нельзя).
Как рассказала врач-терапевт из Сальска Любовь Дуванова, сигнализируют о заболевании ботулизмом следующие симптомы: тошнота, нарушение зрения — в том числе двоение в глазах, у заболевшего может быть ощущение, что он поперхнулся, а также к симптомам ботулизма относится общая слабость.
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ТРАГЕДИИ
Санитарные врачи рассказали, как уберечь себя и своих близких от беды и не заболеть ботулизмом.
Так, для предупреждения отравления продуктами домашнего консервирования нужно в случае засолки рыбы всегда тщательно проверять, насколько рыба свежая. Сырье должно быть без посторонних запахов, привкусов и без малейших признаков гниения. Получив рыбу на засолку, нужно как можно быстрее освободить ее от внутренностей и промыть середину каждой рыбы проточной водой. Закрывая овощи и фрукты, их необходимо предварительно тщательно вымыть.
- Также важно проверять консервы на перед их употреблением. И не пытаться съесть продукты из потерявших свою целостность «бомбажных» банок, - напоминает Любовь Ивановна.
Обязательно прогревать до 100 градусов по Цельсию в течение получаса закатанные в домашних условиях в банки консервы из овощей и грибов перед употреблением, чтобы ботулотоксин, который мог в них содержаться, разрушился.
И не приобретать консервы и рыбу домашнего изготовления — вяленую, копченую, соленую — не только в местах несанкционированной торговли, вдоль автотрасс, но и на рынках.
КАЖДАЯ МИНУТА НА СЧЕТУ
Если после употребления домашней и заводской консервации или соленой, копченой, вяленой в домашних условиях рыбы вам или окружающим людям стало плохо и проявились симптомы ботулизма, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Сразу звоните в «скорую»!
- При ботулизме каждая минута на счету — нужна своевременная диагностика и чем раньше, тем лучше, чтобы медики смогли вовремя ввести сыворотку от смертельно опасного заболевания, - напоминает Любовь Дуванова.
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