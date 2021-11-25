Автомат Калашникова, пистолет и более 200 патронов в тайниках пытались перевезти через границу в Ростовской области

Через границу пытались провезти оружие и боеприпасы. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Сотрудники оперативно-розыскного отдела № 2 по Таганрогу Ростовской Таможни вместе с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по региону выявили факт перемещения через государственную границу контрабанду. Контрабантой в тайниках автомобиля пытались перевезти оружие и патроны. Об этом сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

- Через границу пытались перевезти, скрывая от пограничного и таможенного контроля, автомат Калашникова складной, пистолет Макарова и 233 патрона к ним, - уточнили в ведомстве. - Незаконно провезти оружие и патроны пытался гражданин Украины.

Контрабанду нашли в тайниках, организованных в запасном колесе и спинке кресла его личного автомобиля.

Предотвратить незаконный ввоз оружия помогла командная работа. Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов — Ростовской таможни, таможенного поста МАПП Куйбышево, Управления МВД по Таганрогу и Таганрогского линейного отдела МВД на транспорте — нарушителя задержали, а оружие и боеприпасы были изъяты.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1, куда относится в том числе контрабанда огнестрельного оружия и его основных частей, боеприпасов и т. д. Мужчина арестован.

Один из тайников сделали в "запаске" автомобиля. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

Напомним, буквально днем ранее стало известно о задержании по подозрению в мошенничестве заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни. Речь идет о хищении из камеры хранения вещественных доказательств.

- Установлено, что подозреваемый в составе группы лиц по предварительному сговору, используя служебное положение и подложные документы, незаконно выдал партию обуви — более 4000 пар, ранее изъятую и помещенную в камеру хранения вещественных доказательств, - рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

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