Бюджет, закон о QR-кодах и новая награда: в Ростове прошло заседание Заксобрания

Депутаты донского парламента поддержали федеральный законопроект о QR-кодах.Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в четверг, 25 ноября, состоялось очередное заседание Законодательного собрания. В фокусе внимания депутатов оказался проект регионального бюджета на следующие три года.

«БЮДЖЕТ НОВОЙ ТРЕХЛЕТКИ МЫ ОЦЕНИВАЕМ КАК ОПТИМИСТИЧНЫЙ»

На заседании депутаты приняли в первом чтении бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

– Бюджет новой трехлетки мы оцениваем как оптимистичный, потому что видим рост доходных источников нашего областного уровня. Плюс к этому растет и помощь, которую мы получаем от федерального бюджета. В целом, если сравнивать первое чтение этого бюджета с первым чтением бюджета на текущий год, то мы видим рост расходов на 40 млрд рублей. Это очень серьезный объем средств, основная часть которых идет на различные социальные направления, – прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Отметим, что бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. На социальные нужды направляется 69 % от всех предусмотренных расходов. Наибольший объем пойдет на социальную политику (75 млрд рублей), образование (53,6 млрд рублей) и здравоохранение (22 млрд рублей).

– Основные направления расходов, конечно, социальные, но в приоритете остаются расходы и на инфраструктурное развитие, и на поддержку бизнеса. Дорожный фонд сформирован на будущий год в объеме 20 млрд рублей. А на поддержку агропромышленного комплекса сегодня заложено около 4 млрд рублей, но эта сумма ко второму чтению будет увеличена. Мы видим, что расходы областного бюджета, которые идут на поддержку сельского хозяйства, окупаются, дают свой положительный результат. Если посмотреть за последние десять лет, то ежегодный сбор зерновых культур в Ростовской области вырос в два раза, с 6,5 млн тонн до более чем 13,4 млн тонн в этом году. И это как раз тот период, когда началась интенсивная господдержка отрасли, – сказал Александр Ищенко.

Что же касается наказов избирателей, то спикер Заксобрания выразил надежду, что они будут максимально учтены при подготовке бюджета ко второму чтению.

ПОТЕРИ ОТ КОВИДА СОПОСТАВИМЫ С ВОЕННЫМИ

Еще одной важной темой стало обсуждение федерального законопроекта о QR-кодах.

Большинством голосов депутаты подержали проект, согласно которому с 1 февраля 2022 года для посещения общественных мест необходимо будет предъявить QR-код.

- В этой ситуации, конечно же, органы власти ищут наиболее адекватные сбалансированные меры для того, чтобы остановить ковид. Конечно, мы с вами не являемся специалистами, мы не знаем ответа на вопрос, какое средство наиболее эффективно. Но из тех, которые испробованы на сегодняшний день во всем остальном мире, эффективны только те, которые предлагаются правительством России. И, конечно, много вопросов и, конечно, много предложений. В том числе предлагается выдавать QR-код тем, у кого есть высокий уровень антител, потому что многие переболели, либо тем, кто получил отрицательный ПЦР-тест, либо переболел бессимптомно. Ряд таких дополнительных предложений мы направим в Государственную Думу, чтобы коллеги при рассмотрении этого законопроекта их использовали, - прокомментировал спикер ЗС.

Александр Ищенко подчеркнул, что главным аргументом при принятии необходимости такого закона являются тяжелейшие цифры, которые мы видим ежедневно в сводках оперативного штаба.

- Вчера в России от коронавируса скончались 1240 человек. И это только прямые потери. Сюда нужно добавить цифру, которую мы не знаем, о тех, кто умер от последствий, связанных с этой инфекцией. В Ростовской области за одни сутки мы потеряли 38 человек. Это потери, сопоставимые с потерями на фронте во время большой войны, например, Первой мировой. А с начала пандемии коронавируса, то есть с прошлого года, современная Россия потеряла уже официально 267 819 человек, - сказал депутат.

Отметим, что согласно проекту федерального закона, с 1 февраля 2022 года граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли (за исключением организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, аптечных организаций) с предъявлением либо QR-кода о прививке; либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; либо медицинского отвода от вакцинации.

Принадлежность гражданина предъявляемой им медицинской документации должна быть подтверждена документом, удостоверяющим личность. При его отсутствии либо отказе в предъявлении гражданин в указанные объекты общественного пользования допускаться не будет.

До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения таких объектов он может предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

МЕДАЛЬ ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ БЕРЕСТА

Также на заседании парламентарии приняли областной закон, которым учреждается новая награда Ростовской области – медаль Алексея Береста. Эту медаль будут вручать за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни; за проявленные мужество и отвагу при ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; за успешную деятельность по патриотическому воспитанию, обучению, сохранению воинских традиций и формированию активной гражданской позиции; за личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества, оказание содействия в проведении поисковых работ на местах боевых действий.

Закон также предусматривает, что наличие медали Алексея Береста является одним из оснований для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области». Данные положения вступят в силу с 1 января 2022 года.