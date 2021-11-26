Новости Ростовской области на 26 ноября 2021: депутаты поддержали введение QR-кодов в общественном транспорте

Фото: Алексей Булатов.

Новости Ростовской области на 26 ноября 2021: рассказываем, что случилось за сутки.

В Таганроге возникла сложная ситуация с хранением тел погибших от коронавируса. РИА "Новости" со ссылкой на администрацию пишет, что помещение бюро не соответствует требованиям по метражу. Однако если раньше бюро справлялось, то сейчас вскрывать тела вовремя не получается. Чтобы справиться с ситуацией власти увеличили количество вскрытий, а тела хранят в холодильных камерах, которые раньше использовались для биопсийного материала.

Депутаты регионального Заксобрания поддержали введение QR-кодов в транспорте и общественных местах. Только восемь человек проголосовал против новых санитарных мер. До конца дня 29 ноября комитет по соцполитике должен прислать предложения по корректировке проекта.

В Зверев осудили мужчину, который распространял фото интимного характера своей знакомой. Суд установил, что в марте он разместил снимки в соцсетях. Его приговорили к году лишения свободы условно.

Власти Ростова взяли на контроль ситуацию в микрорайоне Темерник. Напомним, жители жаловались на состояние улиц, мусор, обилие ларьков. Администрация пообещала проводить каждые две недели. В микрорайоне проведут инвентаризацию пристроек, демонтировать незаконные ларьки, организовать освещение, установить лавочки.

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