В Ростовской области многодетных родителей, отравившихся неизвестным веществом, не пускают в дом после выписки из больницы

Следователи выясняют, чем могла отравиться многодетная семья Фото: Андрей АБРАМОВ

Следователи продолжают выяснять обстоятельства отравления многодетной семьи в станице Бессергеневской Октябрьского сельского района. Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала о том, что родители, их три приемные дочери и сын отравились неизвестным веществом. В тот день сразу же после обеда все члены семьи почувствовали сильное недомогание, которое только усиливалось. Супруги вызвали скорую помощь, врачи приехали оперативно, но, к несчастью, к тому моменту одна из девочек была уже мертва.

Ее сестрички скончались в больнице. Врачи продолжали бороться за жизнь родителей и сына.

К счастью, состояние взрослых стабилизировалось, и их выписали из больницы. Но вернуться домой они пока не могут. Дело в том, что еще нет результатов экспертизы и по-прежнему не ясно, чем люди могли отравиться, поэтому находиться дома может быть опасно.

На время следствия и экспертизы осиротивших родителей приютили родственники.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что супруги похоронили детей, выписавшись из больницы.

Школа оказала материальную помочь осиротевшей семье. Также с одноклассниками скончавшихся сестер работали психологи. Специалисты попытались помочь школьникам пережить утрату.

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