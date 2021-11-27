В Ростове за героизм в экстремальных ситуациях наградили детей и подростков

В донской столице чествовали юных героев. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Доме офицеров Южного военного округа в торжественной обстановке наградили восьмерых детей и подростков, которые, не смотря на юный возраст, уже – герои, спасшие человеческую жизнь.

Ребят приветствовали первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России, сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, и.о. Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Андрей Харченко, председатель комитета донского парламента по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев, представители областного МВД и МЧС.

В этот день награды получили восемь детей.

ВТОРОКЛАССНИК СПАС МАЛЫША, ПРОВАЛИВШЕГОСЯ ПОД ЛЕД

- Для людей, совершивших героический поступок, время делится на до этого поступка и после. Это происходит ввиду огромной значимости события, когда один человек спас жизнь другого человека. И если бы не ваши героические поступки, жизни многих людей оборвались бы. Я хочу поблагодарить ваших родителей, которые воспитали вас так, что в чрезвычайной ситуации вы не растерялись, поступив так, как поступают настоящие мужчины, - сказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

Он вручил памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» Максиму Ишимцеву. 10-летний мальчик весной спас второклассника, который выбежал на замерзшее русло реки и провалился под лед.

КИНУЛИСЬ НА БОРЬБУ С ОГНЕМ

Благодарностью сенатора Российской Федерации Андрея Яцкина награждены Дмитрий Евсеев, Никита Костромин и Тимофей Болдырев. Эти 16-летние жители Константиновска во время пожара, стихийно вспыхнувшего в балке, не задумываясь, бросились на помощь жителям.

Сенатор Ирина Рукавишникова призналась, что, готовясь к сегодняшней встрече, она очень волновалась.

- Ребята, я, как мама такого же, как вы, подростка, представляю, что ощущали ваши родители, когда пришло осознание, что все самое страшное позади, и что вы совершили героический поступок. Перед вами долгая, светлая и счастливая жизнь. И я хочу пожелать, чтобы в этой жизни вы всегда делали правильный выбор, чтобы ваши будущие подвиги были мирными, чтобы они совершались под мирным небом, чтобы вы всегда достигали благородных целей, которые будете перед собой ставить, - обратилась она к детям.

ГОРДОСТЬ ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ

Ирина Рукавишникова вручила Благодарности сенатора Российской Федерации Леониду Брыкалову, Дмитрию Скоробогатько, Ярославу Любовину и Илье Костину.

Леонид вывел из охваченной пожаром квартиры свою маленькую сестру Василису. Дмитрий, проснувшись ночью от запаха гари, спас семью от пожара. Ярослав бросился тушить огонь, когда загорелся его дом. А Глеб спас своих родителей и всю семью из пылающего дома.

Андрей Харченко поприветствовал присутствующих от имени Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко и всего парламента региона.

- Дорогие ребята, я от всей души благодарю ваших родителей, бабушек и дедушек – всех, кто помог вам стать добрыми, отзывчивыми и смелыми людьми. Вами гордятся ваши семьи, гордится донская земля и вся Россия, - сказал парламентарий.