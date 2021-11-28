Кошку, которая ненавидит абсолютно всех, нашли в Ростовской области

Кошка Миа терпеть не может, когда ее гладят. Фото: предоставлено хозяйкой животного

В Новочеркасске Ростовской области живет самая злая кошка. По крайней мере, именно так утверждает ее хозяйка.

Как рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» Татьяна, полтора года назад под ветеринарную клинику подбросили коробку с семерыми котятами.

- Я тогда работала там. Мы с коллегами попытались спасти крох, но они были слишком слабы. Из семерых выжила только черная кошечка, которой мы дали кличку Миа, - говорит женщина.- Из клиники я вскоре уволилась, а котенка забрала и выхаживала его дома. По началу пришлось даже кормить питомца из шприца.

Однако маленький пушистый комочек, окрепнув, очень быстро начал проявлять суровый нрав. Кошечка могла зашипеть на гостей хозяйки, тем более не вызывали у нее умиления дети, которые то и дело норовили погладить или взять на руки Миу.

Мие исполнилось полтора года. Фото: предоставлено хозяйкой животного

Повзрослев, животное превратилось в настоящую фурию. Стоит только до нее дотронуться, как Миа тут же выпускает коготки. Она запросто может расцарапать и укусить любого, кто нарушит ее личные границы.

- Кошка ненавидит всех. Но если к ней не прикасаться, никогда не нападет первой. Она выше этого. Может проживать в одной квартире с другими животными, - рассказала Татьяна.

Сейчас женщина пытается пристроить Миу в добрые руки. Но пока нет желающих забрать домой пушистую злыдню. Хозяйке даже пришлось дать объявление на популярном сайте.

- Если вы хотите, чтобы кошка смотрела с высока на всех, кто к вам приходит - это ваш вариант. Но на вас она тоже будет так смотреть. Полностью черная, как и ее душа. Иногда может ложиться спать рядом с вами, но, думаю, в этом есть какая-то выгода, а не теплые чувства. Ест все. К лотку приучена, - честно рассказала о питомице женщина.

Татьяна призналась, что пока и на объявление в сети никто так и не откликнулся.

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