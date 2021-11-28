«Получила 300 поздравлений»: как самая многодетная мама в стране встретила свой праздник

Сейчас на воспитании у самой многодетной мамы России 15 детей. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Сегодня в стране отмечают День матери. Несмотря на то, что это негосударственный праздник, для жительницы Аксая именно он - самый главный. Материнству 70-летняя женщина посветила всю свою жизнь. Из 83 детей, которых вырастила Татьяна Сорокина, лишь двое – родных. Остальных она обогрела после того, как от малышей отказались биологические родители. Она стала бабушкой для 50 внуков и 12 правнуков.

А вот столько гостей могут собраться за праздничным столом в доме Татьяны Васильевна. Фото: из личного архива героя публикации

Сейчас Татьяна воспитывает 15 детей, кто-то из них ходит в начальную школу, а кто-то уже учится в колледже.

- Но для меня они все маленькие. Волнуюсь за каждого из ребят, - рассказала женщина «КП-Ростов-на-Дону».

Сегодня с самого раннего утра телефон Татьяны Сорокиной буквально разрывался. Все спешили поздравить маму с большой буквы.

- В одном вотсапе около 200-от поздравлений, - улыбается женщина. - Получила, наверное, за день 300 поздравлений.

Личных звонков тоже было не счесть. Первыми, конечно, Татьяну Васильевну поздравили дети, внуки и правнуки. А чуть позже – многочисленные друзья и даже сотрудники органов опеки.

Кстати, совсем недавно Татьяна переехала из поселка Рассвет в Аксай.

- Дело в том, что мне с возрастом стало тяжело убирать тот дом. Ведь площадь – 400 квадратных метров. Недавно одна из дочерей уехала в Москву, а мы с детворой перебрались к ней. И за домом присмотрим, и хлопот меньше, - говорит Татьяна Васильевна.

Кстати, Татьяна Васильевна не исключает, что возьмет на воспитание еще ребятишек.

- Если я нужна буду сиротам, то буду рядом с ними, - уверено заявила мать.

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