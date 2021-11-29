Новости Ростовской области на 29 ноября 2021: при взрыве на нефтяной скважине один человек погиб, двое пострадали

Фото: Алексей Булатов.

Новости Ростовской области на 29 ноября 2021: рассказываем, что произошло в выходные. Собрали информацию о главных событиях донского региона.

В Морозовском районе произошел взрыв на нефтяной скважине. Как пояснили в региональном управлении МЧС, происшествие случилось во время консервации скважины на зимний период. Причина — выброс нефтегазовых паров из-за нарушения технологического процесса. Один рабочий погиб, один госпитализирован. Еще одному человеку оказали помощь на месте.

В Ростове охранникам торговых центров разрешили вызывать полицию для проверки QR-кода. Как сообщил прокурор Ростова Олег Фрикель, ТЦ и рестораны, которые имеют договоры с Росгвардией, могут напрямую обращаться в это ведомство.

К 2024 году на Соборном планируют сделать еще одну пешеходную зону. Она протянется от Темерницкой до Береговой, ее длина составит 800 метров. Как говорится в программе развития транспортной инфраструктуры, строительство потребует почти 56 миллионов рублей.

После жалоб ростовского бизнес-сообщества прокуратура проверит качество воды в городе. По словам главы донской Федерации рестораторов и отельеров Карины Шатворян, из-за ее низкого качества предприниматели несут убытки. Они вынуждены устанавливать дорогие фильтры и закупать воду, поскольку вода из-под крана имеет «не питьевой, а технический вид и вкус»

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