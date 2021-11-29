Альтернативная история донских земель

Таганрог. XIX век.

О том, как могла измениться жизнь многих людей, если не случились бы определенные события или какие-то изобретения появились гораздо раньше, задумываются многие. Даже существует такой жанр в литературе – альтернативная история. Что было бы, если бы не состоялась дуэль Пушкина и Дантеса, или Иван Кулибин полностью реализовал свои изобретения?

А если взять самую нужную вещь в современном мире – смартфон? Как известные исторические личности могли распорядиться возможностями высокоскоростного интернета, и как бы изменилась их жизнь? Сегодня мы пофантазируем на эту тему.

Великолепный Таганрог

Фото: instagram.com/taganrogphoto

В XIX веке Таганрог был крупным торговым городом с изысканным обликом и интересной архитектурой. Он сильно отличался от всех южных городов. В нем работало множество фабрик и заводов, действовало до 15 иностранных консульств, а через порт шла торговля с далекими странами.

Такие фамилии, как Чехов, Алфераки, Кукольник, были известны далеко за пределами Таганрога. Но многие из них столкнулись с непониманием и неприятием своих идей и были вынуждены уехать из города. Как бы сложилась их жизнь, если бы у них был доступ к высокоскоростному интернету?

Братья Чеховы

В семье Чеховых питал страсть к литературе не только Антон. Его брат, Александр, писал заметки для газет и юмористических журналов. Также он создал «Записки случайного туриста» о жизни в Таганроге. Но его талант так и не признали.

Если бы Александр Чехов имел доступ к высокоскоростному интернету от МегаФона со скоростью 47,4 Мбит/с, он мог завести популярный туристический блог: снимать и выкладывать о Таганроге занимательные видеоистории. Со временем это прославило город, а сам Александр получил источник неплохого дохода, что позволило бы Антону Чехову полностью сконцентрироваться на своем творчестве и изучении медицинской литературы.

Фото: shutterstock.com

Мечтатель Алфераки

Ахиллес Николаевич Алфераки родился в богатейшей и знатной семье. После избрания его городским головой Таганрога он всячески пытался сделать жизнь лучше, развивал начальное образование, обустраивал город. В его планах было множество проектов, как показало время, очень перспективных. Но местным чиновникам они казались слишком фантастическими, и поддержки Алфераки не нашел.

Если бы у купца был доступ к современному смартфону с высокоскоростным интернетом, он смог оформить подписку на онлайн-библиотеку и получить доступ к самой актуальной бизнес-литературе. Полученные знания он бы применил для более стремительного развития Таганрога.

Фото: Shutterstock.com

Возмутитель спокойствия Нестор Кукольник

Нестор Кукольник был настоящей звездой середины XIX века. Он успевал все – писать поэмы и рассказы, собирать политические анекдоты, выполнять поручения по госслужбе. При этом имел редкий талант досаждать местной знати и аристократам, и даже был врагом Пушкина. После выхода в отставку он поселился в Таганроге и занялся «продвижением» города. Во многом именно ему таганрожцы обязаны организованным железнодорожным сообщением.

Но большинство его образовательных и экологических проектов так и не были одобрены, в том числе, из-за личных разногласий. Если бы у Нестора был доступ к мобильному интернету от МегаФона, он мог рассказывать о своих проектах на форумах и в социальных сетях. Общение в сети и дискуссии в комментариях позволили бы ему найти сторонников. Это помогло улучшить его репутацию и предало вес его идеям, а в Таганроге уже в те времена появился первый университет.

Древний Азов

Фото: instagram.com/sergey_nemtsev2019

В начале XVIII века Азов получил статус города и начал активно развиваться. Долгое время на нем замыкались все торговые пути. Но уже в XIX веке Азов потерял свое значение и стал превращаться в маленький провинциальный город. А ведь все могло быть совсем не так.

Петр I и Волго-Донской канал

После Азовского похода Петр I захотел проложить канал между Волгой и Азовом. Для руководства работами был назначен немецкий инженер. Но нерадивый каналостроитель был больше занят извлечением своей выгоды. В итоге строительство затянулось, а там и вовсе Северная война началась. И Волго-Донской канал у нас появился только в 1950-х годах.

Если бы у Петра I был доступ к высокоскоростному интернету МегаФона, он бы легко контролировал в удаленном режиме ведение работ, а также разместил на HR-платформах вакансии для поиска квалифицированных работников. Смог построить канал вовремя, по нему пошли бы ценные грузы, а в Азове заработал крупнейший международный порт. А это уже стимул для развития всего донского края.

Фото: Shutterstock.com

«Купеческий клуб» и купцы Мочалины

Купцы Мочалины были хорошо известны в Азове. Они содержали «Купеческий клуб», на заседаниях которого собирались самые именитые и богатые люди города, а хозяева их угощали старинными русскими блюдами – стерлядью в шампанском, «пополамными» расстегаями, запеченным сазаном с икрой, поросенком с хреном и т.п. Шло время, и все эти рецепты были утеряны.

А если бы у Мочалиных был мобильный интернет со средней скоростью скачивания 45,5 Мбит/с, они могли вести блог клуба, а рецепты сохраняли в онлайн-базе. И сейчас Азов стал бы центром гастрономического туризма на всем Юге. А там, глядишь, и первый ресторан со звездой Мишлен появился.

Сад с голубыми розами

Сыну простого моряка Корнею Казакову повезло. Помещик оценил его способности и отправил в школу садоводов. Через время Корнея пригласили ухаживать за азовским городским парком, где он проработал долгие годы. Здесь и проявился его талант селекционера. Он вывел сорт прекрасных голубых роз, которые раскупала вся ростовская элита. Но во время войны все его растения погибли.

Если бы у Корнея Казакова был смартфон с высокоскоростным интернетом, он мог завести Instagram и продавать онлайн розы и их саженцы по всей России. Уникальные сорта сохранились по сей день, а Азов стал бы центром мирового садоводства.

Вольный Новочеркасск

В Новочеркасске родилось много талантливых людей.

Новочеркасск основан в 1805 году, как столица донского казачества. И таланты многих его жителей были известны далеко за пределами Ростовской области, но по разным причинам их достижения не сохранились в истории. Представим – чего удалось бы достичь, если бы у наших героев был 4G-интернет.

Атаман Платов

После основания города атаман Матвей Иванович Платов всячески старался развить Новочеркасск и улучшить военную организацию Войска Донского, инициировал многие реформы. При этом ему часто приходилось ездить в Петербург и тратить много времени и сил на обращения в канцелярию.

Если бы он имел смартфон с высокоскоростным доступом к интернету МегаФона со средней скоростью 45,84 Мбит/с, он мог записываться на приемы к чиновникам онлайн и гораздо быстрее решать свои дела. А оставшееся время посвятил военной подготовке казаков, сохранению казачьей культуры, развитию коневодства и виноделия.

Фото: Shutterstock.com

Общество Донских торговых казаков

Служивым казакам сложно было совмещать торговые и хозяйственные дела с постоянной военной службой. Чтобы они могли легально заниматься коммерцией, было организовано «Общество Донских торговых казаков». Члены общества не только контролировали торговлю, но и развивали благотворительность.

Если бы донские казаки имели доступ к высокоскоростному интернету МегаФона, они могли наладить онлайн-торговлю, проводили переговоры по видеосвязи и контролировали все рабочие процессы удаленно. А Новочеркасск стал центром торговли сельхозпродукцией наравне с Ростовом.

Гений из народа

Простой казак Иван Васильевич Болдырев начинал учеником фотохудожника, но со временем стал талантливым фотографом и изобретателем. Его «Донской альбом» вошел в сокровищницу мирового фотоискусства. Также он конструировал самодельные объективы и предлагал новые типы фотопленки. Но патент стоил 150 рублей, а таких денег у Болдырева не было. Не пустили его и на Всемирную выставку в Париж. Всего через пару лет талантливыми наработками изобретателя воспользовались в компании Eastman Kodak.

Доступ к высокоскоростному интернету МегаФона позволил бы Ивану Васильевичу в кратчайшие сроки собрать необходимые средства на платформе краудфандинга, а Россия уже тогда стала бы мировым лидером в производстве фотоаппаратуры.

Скоростной интернет позволяет нам развиваться, учиться, общаться на расстоянии. Фото: Shutterstock.com

Скоростной интернет позволяет нам развиваться, учиться, общаться на расстоянии. В Ростовской области средняя скорость в сети МегаФона – 30,3 Мбит/с. Это лучшие показатели среди всех операторов связи. Прогуливаясь по историческим местам, вы можете легко стримить, выкладывать видео, общаться по видеосвязи и пользоваться любыми приложениями на смартфоне без задержек.