Как буква «Ё» чуть не испортила жизнь ростовчанке

Чтобы люди не забывали про важную букву ё, ей даже поставили памятник в Ульяновске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 ноября свое день рождения отмечает седьмая буква в алфавите - «Ё». В современном мире «Ё» стала настоящим изгоем. Не с первого раза найдешь ее на клавиатуре компьютера, да и на смартфонах ее неудобно применять. А в документах одно только игнорирование этой буквы может не только поменять фамилию, но и привести к появлению несуществующего человека.

«КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовчанкой, жизнь которой чуть не испортила буква «Ё».

Ростовский психолог Наталья Богатырева считает, что отсутствие седьмой буквы алфавита может привести к конфликтным ситуациям.

- Лично я иногда сталкиваюсь с этой проблемой. В моей фамилии «Богатырева» отсутствует буква «Ё», но в произношении она остается. И на предыдущей работе у меня возник неприятный случай. Это было до того, как я переквалифицировалась на психолога. Я работала преподавателем английского языка в одном из ростовских вузов, и наш секретарь кафедры писала везде в расписаниях занятий и в документах мою фамилию с «Ё», хотя в паспорте у меня нет этой буквы, - рассказывает Наталья. Я попросила исправить написание моей фамилии как в паспорте, на что мне ответили негодованием. А другие преподаватели подхватили дискуссию по поводу фамилии и начали придумывать различные ударения в ее произношении, чтобы она соответствовала написанию. Например, «БогатЫрева», то есть стали пытаться всячески искажать фамилию и смеяться. Я себя чувствовала не очень хорошо в той ситуации.

Со временем психолог поняла, что тогда коллеги нарушили ее основную потребность в безопасности, так как посягнули на имя, а значит и на личность. Вдобавок к этому, по словам Натальи, у нее появился так называемый страх «изгнания из стаи», так как коллектив стал воспринимать ее какой-то не такой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Эх, ушла эпоха!» Среди самых популярных в регионе слов не оказалось тютины и жерделы

Почему в тренде, составленном аналитиками «Яндекса», слова «навяливать» и «настохорошеть» - поговорили с доктором филологических наук (подробнее)

Почему мы «гэкаем» и называем пакет кульком

«Комсомолка» решила составить словарик коренного жителя нашего города (подробнее)