Какую поддержку могут получить предприниматели Ростовской области Фото: Артур СЕЛИМОВ

Гарантийная поддержка — одно из мероприятий нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы». Как этот инструмент работает в регионе, что он дает бизнесу - обсудили за круглым столом в пресс-центре «Комсомольской правды» исполнительный директор Гарантийного фонда Ростовской области Роман Соин, директор компании «Краски Бриз» Владимир Кармиркодиян и индивидуальный предприниматель Елена Толстопятова, открывшая сеть пекарен по франшизе «Гурман Булкин».

СПРОС НА ПОРУЧИТЕЛЬСТВО РАСТЕТ

По словам исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд РО» Романа Соина, за неполный 2021 год фонд выступил поручителем по 320 заявкам. По сравнению с прошлым годом было на 90 поручительств больше, что говорит о повышенной востребованности продуктов Гарантийного фонда в решении задач малого и среднего бизнеса региона. Ведь за 12 лет работы - в этом году это рекордный показатель.

- Естественно, «коронакризис», повлиял на рост спроса. Банки тщательнее взвешивают риски и стараются компенсировать их, в том числе, за счет Гарантийного фонда, - объясняет Роман Соин. - Это и нацпроекты по поддержке малого и среднего бизнеса. Мы развиваемся и разрабатываем для бизнеса все новые и новые продукты. Бизнесмены, попробовав однажды поручительство Фонда, ощутив помощь и поддержку, приходят в Гарантийный фонд повторно. К счастью, они имеют такую возможность - могут обращаться до двух раз в год и более.

Исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- К нам приходят из разных сфер деятельности. Это и строительство, и торговля, и производственные предприятия, сельхозпредприятия, и конечно, сфера услуг – продолжает Роман Соин. - Заемные средства берут на оборудование, сырье — на пополнение оборотных средств и многие другие цели.

ПАРТНЕРОВ БОЛЬШЕ, СРОКИ — КОРОЧЕ

Все крупнейшие банки области являются партнерами регионального Гарантийного фонда. Среди самых активных - «Сбербанк», «ВТБ», «Россельхозбанк», «Центр-Инвест», «Альфа-Банк», а также Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства. Региональный фонд развития промышленности Ростовской области.

И бизнес, и партнеры высоко ценят один из ключевых принципов работы Фонда - быструю реакцию на заявки. - Есть регламент рассмотрения заявок на уровне федерального законодательства, - поясняет исполнительный директор Гарантийного фонда Роман Соин. - Мы для себя решили, что сократим эти сроки и планируем их уменьшить еще. Уже сейчас заявки от РРАПП на гарантийную поддержку до пяти миллионов рублей рассматриваем в течение 3 рабочих дней по регламенту, а фактически за один-два дня.

ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Своим опытом получения гарантийной поддержки поделились на круглом столе и непосредственно предприниматели.

Предприятие «Краски Бриз», директором которого является Владимир Кармиркодиян, выпускает декоративные штукатурки, краски и технологии нанесения этих материалов. Руководитель решил вывести свой бизнес на новый уровень при поддержке именно Гарантийного фонда.

Директор компании «Краски Бриз» Владимир Кармиркодиян Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Мы, с учетом того, что сырье в этом году очень сильно дорожает, решили вложить деньги в основное сырье, которое дает основу для формирования себестоимости нашей продукции, и направили кредит на покупку акриловой дисперсии для производства декоративной штукатурки и красок. Предприниматель отмечает непростую обстановку из-за пандемии, но это далеко не первый удар для его бизнеса, с чем предприятие успешно планомерно справляется. Ведь, по словам Владимира Кармиркодияна, после падения на рынке ожидается подъем и к этому нужно быть готовым.

ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ

Собственница сети пекарен по франшизе «Гурман Булкин» Елена Толстопятова запустила при поддержке Гарантийного фонда пекарню-кондитерскую в формате кафе-лайт. Первую пекарню удалось открыть при помощи РРАПП. - Кононавирус дал толчок развитию новых направлений для бизнесменов, которые серьезно заходили на рынок и планировали, что будут развиваться. В то же время ушло то, что было нежизнеспособным. Мы оставили то, что касалось досуга, и ушли в производство и доставку.

ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

По словам предпринимателя Елены Толстопятовой раньше из-за сферы ее деятельности привлечь заемные средства было сложно. Но, с поддержкой Гарантийного фонда стало значительно проще.

Индивидуальный предприниматель Елена Толстопятова. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Сделка по договоренности с партнером должна была состояться через две недели, а собственных средств не хватало. Я обратилась сразу в несколько банков, но ответа приходилось ждать долго: предприятия общественного питания с ЕНВД переведены на патентную систему налогообложения, а банки еще не перестроились вместе с нами и не рассматривают ее как основную. Но, благодаря поручительству Гарантийного фонда, решение по которому было принято буквально за 1 день, мы все успели, - делится Елена Толстопятова.

- На сегодняшний день Гарантийный фонд располагает шестью продуктами поручительской поддержки: «Лайт», «Экспресс», «Экстренный», «Старт», «Инвест», «Стандарт». Каждый из них полезен в решении конкретных задач в зависимости от суммы займа, уровня бизнеса, сроков и других факторов, - комментирует Роман Соин. – Обратившись к нашим специалистам, предпринимателю подберут подходящий именно для него продукт. Дадут важные рекомендации по использованию.

БИЗНЕС-ЛАЙФХАКИ

Участники круглого стола поделились советами, по преодолению финансовых трудностей. - Во-первых, нужно проанализировать, что это за трудности и отчего они возникли, перспективы дела и свои силы. Разобраться, стоит ли привлекать заемные средства. Мы тоже долго работали без кредитов. Но если хочется, чтобы бизнес рос быстрее, без заемных средств сложно обойтись. Это средство для достижения целей в бизнесе, - делится видением директор предприятия «Краски Бриз». - Надо с холодной головой подходить к вопросу, не будут ли они выброшены кредитные средства на ветер. Ведь берешь на время - отдаешь навсегда.

Собственница сети пекарен по франшизе «Гурман Булкин» Елена Толстопятова поделилась бизнес-лайфхаком с начинающими предпринимателями — не ограничиваться одним, а вести несколько видов деятельности. - Мы производим хлеб. Я считаю, что это один из лучших продуктов, самый важный для нас, россиян. Производство позволило нам не только остановить падение и сберечь свои кадры, выплачивать зарплату, но и пользоваться возможностями своего бизнеса для масштабирования. Важно расширять сферу своей работы.

НАША СПРАВКА

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области» создана 28.09.2009 г. с целью расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса. Фонд предоставляет поручительство по заключенным с ними договорам кредита, займа, банковской гарантии, лизинга, аккредитива. Учредитель Фонда — Ростовская область в лице регионального Минэкономразвития.