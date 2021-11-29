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Общество29 ноября 2021 20:20

Ураганный ветер в Ростове 29-30 ноября 2021: что происходит в городе

Ростов накрыл ураганный ветер и сбивает людей с ног
ТИХОНОВА Татьяна
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По городу порывы достигают 18 метров секунду, по области - до 32

По городу порывы достигают 18 метров секунду, по области - до 32

Фото: Евгения ГУСЕВА

Над Ростовом и областью поднялся ураганный ветер. Стихия бушует в центре донской столицы и других районах города. Пешеходам сложно идти навстречу ветру, а мощные порывы валят ветки деревьев и даже разворотили часть продуктовой палатки в центре города, на улице Варфоломеева. Кадры последствий разбушевавшегося ветра сняли корреспонденты "КП - Ростов-на-Дону". Управление МЧС по Ростовской области предупреждает, что 29 и 30 ноября местами по южной части региона и в Таганрогском заливе ожидается очень сильный ветер - до 30-32 метров в секунду. Мы следим за развитием событий и ведем прямую трансляцию последствий стихии в городе.

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