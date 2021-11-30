Налоги 2021 в Ростовской области: сколько и за что нужно заплатить государству до 1 декабря

Собрали все главную информацию из Налогового кодекса, областного закона и муниципальных актов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Налоги 2021 в Ростовской области: рассказываем, сколько и за что нужно заплатить государству. С 1 декабря начинает начисляться пеня за неуплату некоторых видов налогов, в том числе местных и региональных. Собрали информацию о том, какие бывают налоги в донском регионе, как они рассчитываются, в какие сроки их нужно погасить и кому положены льготы.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Транспортным налогом облагается транспорт, включая автомобили, мотоциклы, самолеты, яхты, моторные лодки и другие.

Налоги не начисляются на:

- Легковые автомобили, оборудованные для использования инвалидами;

- Промысловые морские и речные суда;

- Пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда;

- Тракторы, самоходные комбайны, специальные автомашины;

- Транспорт, который находится в розыске;

- Самолеты и вертолеты санавиации и медслужбы;

- Суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;

- Морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.

В случае с автомобилями налоговой базой является мощность двигателя, с реактивными самолетами — статистическая тяга реактивных двигателей; с несамоходными судами — валовая вместимость.

СТАВКИ

Ставки устанавливаются из расчета на единицу измерения, например, на одну лошадиную силу. Все возможные размеры ставок перечислены в Налоговом кодексе.

ЛЬГОТЫ

От транспортного налога освобождены следующие граждане и организации:

- Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Славы, а также созданные ими общественные объединения;

- Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий;

- Семьи, которым был выделен микроавтобус для детей;

- Пострадавшие от радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- Общественные организации инвалидов;

- Водители, использующие в качестве топлива природный газ.

Налог могут не платить владельцы мотоциклов, мотороллеров и легковушек, если они:

- Инвалиды I и II группы, инвалиды с детства;

- Инвалиды III группы;

- Один из родителей, опекунов или попечителей, если в семье проживают три ребенка и более;

- Опекун инвалида с детства, признанного недееспособным.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Налог на земельный участок рассчитывается исходя из его кадастровой стоимости.

СТАВКИ

Земельный налог относится к местному уровню налогообложения, поэтому ставки могут различаться в разных районах. Однако они не могут превышать 0,3 процента в отношении участков:

- сельскохозяйственного значения;

- занятых жилищным фондом, приобретенных для жилищного строительства, в том числе и для предпринимательской деятельности;

- используемых для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;

В отношении остальных участков устанавливается ставка 1,5 процента.

ЛЬГОТЫ

Льготникам положена налоговая база в размере кадастровой стоимости. В их число входят практически все категории граждан и организации, освобожденные от транспортного налога (кроме Героев Социалистического труда). А также:

- Инвалиды I и II групп инвалидности; инвалидам с детства;

- Участники испытаний ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок;

- Перенесшие лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний и учений с ядерными установками;

- Пенсионеры;

- Родители, воспитывающим троих детей и более;

Что касается юрлиц, от налога освобождают:

- Религиозные организации;

- Учреждения уголовно-исправительной системы,

- Общероссийские организации инвалидов;

- Организации народных художественных промыслов.

СРОКИ

Для физлиц — не позднее 1 декабря, для юрлиц — не позднее 1 марта. Авансовые платежи вносятся не позднее последнего числа месяца.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ

Объектами налогообложения считаются: жилой дом; квартира, комната; гараж, машино-место; объект незавершенного строительства.

Налоговая база — кадастровая стоимость жилья:

- Для квартиры это ее кадастровая стоимость, уменьшенная на кадастровую стоимость 20 квадратных метров ее общей площади;

- Для комнаты это кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты;

- Для дома это его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров его общей площади.

СТАВКИ

Каждый район может устанавливать свои ставки. В соответствии с Налоговым кодексом России ставка 0,1 процента устанавливается в отношении жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат, гаражей и машино-мест.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ:

- Определяем разницу между налогом, исчисленным от кадастровой стоимости, и налогом, исчисленным от инвентаризационной стоимости;

- Умножаем на понижащий коэффициент коэффициент (0,2 для 2021 года);

- К полученному значению нужно прибавить сумму налога, исчисленную от инвентаризационной стоимости.

Ставки устанавливаются отдельно в каждом сельском и городском поселении, а также в городских округах. Жители Ростовской области имеют право только на федеральную налоговую льготу — все категории граждан указаны в Налоговом кодексе.

СРОКИ

Налог на имущество нужно оплатить не позднее 1 декабря.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Налогом облагается недвижимое имущество, которое находится на балансе организации. Он рассчитывается по среднегодовой стоимости имущества, в некоторых случаях — по кадастровой.

СТАВКИ

Общая налоговая ставка — 2,2 процента. В ряде случаев для иностранных организаций устанавливают ставку 2 процента.

Сниженными ставками могут воспользоваться отечественные компании. Так ставка 1,1 процента действует, если имущество приобреталось в рамках инвестиционного проекта. В случае, если сумма инвестиций составляет не менее полумиллиона рублей, имущество не может передаваться в аренду. Если же инвестор вложил сумму от 140 миллионов, ограничений на использование имущества нет.

До 2022 года ставка 1,6 процента устанавливается в отношении железнодорожных путей общего пользования. Позже будет действовать ставка 2,2 процента.

ЛЬГОТЫ

От оплаты налога на имущество освобождены:

- Учреждения уголовно-исполнительной системы;

- Религиозные организации;

- Общественные организации инвалидов;

- Учреждения, имуществом которых владеют указанные организации инвалидов;

- Фармацевтические организации;

- Протезно-ортопедические организации;

- Коллегии адвокатов, адвокатские бюро;

- Государственные научные центры;

- Налогом не облагаются федеральные автомобильные дороги общего пользования.

СРОКИ

Авансовые платежи нужно вносить не позднее 5 мая, 5 августа и 5 ноября.

Полностью сумма налога уплачивается не позднее 10 апреля, следующего за истекшим налоговым периодом.

НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

Налоги уплачивают владельцы процессинговых центров тотализаторов, букмекерских контор и относящихся к ним интерактивных ставок. Налогом также облагается деятельность пунктов приема ставок.

СТАВКИ

Ставки налога на игорный бизнес следующие:

- За процессинговый центр тотализатора - 250000 рублей;

- За процессинговый центр букмекерской конторы - 250000 рублей;

- За пункт приема ставок тотализатора - 14000 рублей;

- За пункт приема ставок букмекерской конторы - 14000 рублей;

- За процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора - 3000000 рублей;

- За процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы - 3 000 000 рублей.

СРОКИ

Налоговым периодом в этом случае считается календарный месяц. Оплата вносится не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Льготы не предусмотрены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие изменения в налоговой сфере ждут ростовчан в 2021 году: мнение предпринимателей

Донские бизнесмены высказались о новых системах отчислений и рассказали, как это отразится на их доходах. (Подробности)