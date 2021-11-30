Налоги 2021 в Ростовской области: сколько и за что нужно заплатить государству до 1 декабря

Собрали все главную информацию из Налогового кодекса, областного закона и муниципальных актов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Налоги 2021 в Ростовской области: рассказываем, сколько и за что нужно заплатить государству. С 1 декабря начинает начисляться пеня за неуплату некоторых видов налогов, в том числе местных и региональных. Собрали информацию о том, какие бывают налоги в донском регионе, как они рассчитываются, в какие сроки их нужно погасить и кому положены льготы.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Транспортным налогом облагается транспорт, включая автомобили, мотоциклы, самолеты, яхты, моторные лодки и другие.
Налоги не начисляются на:
- Легковые автомобили, оборудованные для использования инвалидами;
- Промысловые морские и речные суда;
- Пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда;
- Тракторы, самоходные комбайны, специальные автомашины;
- Транспорт, который находится в розыске;
- Самолеты и вертолеты санавиации и медслужбы;
- Суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- Морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
В случае с автомобилями налоговой базой является мощность двигателя, с реактивными самолетами — статистическая тяга реактивных двигателей; с несамоходными судами — валовая вместимость.
СТАВКИ
Ставки устанавливаются из расчета на единицу измерения, например, на одну лошадиную силу. Все возможные размеры ставок перечислены в Налоговом кодексе.
ЛЬГОТЫ
От транспортного налога освобождены следующие граждане и организации:
- Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Славы, а также созданные ими общественные объединения;
- Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий;
- Семьи, которым был выделен микроавтобус для детей;
- Пострадавшие от радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- Общественные организации инвалидов;
- Водители, использующие в качестве топлива природный газ.
Налог могут не платить владельцы мотоциклов, мотороллеров и легковушек, если они:
- Инвалиды I и II группы, инвалиды с детства;
- Инвалиды III группы;
- Один из родителей, опекунов или попечителей, если в семье проживают три ребенка и более;
- Опекун инвалида с детства, признанного недееспособным.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
Налог на земельный участок рассчитывается исходя из его кадастровой стоимости.
СТАВКИ
Земельный налог относится к местному уровню налогообложения, поэтому ставки могут различаться в разных районах. Однако они не могут превышать 0,3 процента в отношении участков:
- сельскохозяйственного значения;
- занятых жилищным фондом, приобретенных для жилищного строительства, в том числе и для предпринимательской деятельности;
- используемых для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества;
В отношении остальных участков устанавливается ставка 1,5 процента.
ЛЬГОТЫ
Льготникам положена налоговая база в размере кадастровой стоимости. В их число входят практически все категории граждан и организации, освобожденные от транспортного налога (кроме Героев Социалистического труда). А также:
- Инвалиды I и II групп инвалидности; инвалидам с детства;
- Участники испытаний ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок;
- Перенесшие лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний и учений с ядерными установками;
- Пенсионеры;
- Родители, воспитывающим троих детей и более;
Что касается юрлиц, от налога освобождают:
- Религиозные организации;
- Учреждения уголовно-исправительной системы,
- Общероссийские организации инвалидов;
- Организации народных художественных промыслов.
СРОКИ
Для физлиц — не позднее 1 декабря, для юрлиц — не позднее 1 марта. Авансовые платежи вносятся не позднее последнего числа месяца.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗЛИЦ
Объектами налогообложения считаются: жилой дом; квартира, комната; гараж, машино-место; объект незавершенного строительства.
Налоговая база — кадастровая стоимость жилья:
- Для квартиры это ее кадастровая стоимость, уменьшенная на кадастровую стоимость 20 квадратных метров ее общей площади;
- Для комнаты это кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты;
- Для дома это его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров его общей площади.
СТАВКИ
Каждый район может устанавливать свои ставки. В соответствии с Налоговым кодексом России ставка 0,1 процента устанавливается в отношении жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат, гаражей и машино-мест.
КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ:
- Определяем разницу между налогом, исчисленным от кадастровой стоимости, и налогом, исчисленным от инвентаризационной стоимости;
- Умножаем на понижащий коэффициент коэффициент (0,2 для 2021 года);
- К полученному значению нужно прибавить сумму налога, исчисленную от инвентаризационной стоимости.
Ставки устанавливаются отдельно в каждом сельском и городском поселении, а также в городских округах. Жители Ростовской области имеют право только на федеральную налоговую льготу — все категории граждан указаны в Налоговом кодексе.
СРОКИ
Налог на имущество нужно оплатить не позднее 1 декабря.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Налогом облагается недвижимое имущество, которое находится на балансе организации. Он рассчитывается по среднегодовой стоимости имущества, в некоторых случаях — по кадастровой.
СТАВКИ
Общая налоговая ставка — 2,2 процента. В ряде случаев для иностранных организаций устанавливают ставку 2 процента.
Сниженными ставками могут воспользоваться отечественные компании. Так ставка 1,1 процента действует, если имущество приобреталось в рамках инвестиционного проекта. В случае, если сумма инвестиций составляет не менее полумиллиона рублей, имущество не может передаваться в аренду. Если же инвестор вложил сумму от 140 миллионов, ограничений на использование имущества нет.
До 2022 года ставка 1,6 процента устанавливается в отношении железнодорожных путей общего пользования. Позже будет действовать ставка 2,2 процента.
ЛЬГОТЫ
От оплаты налога на имущество освобождены:
- Учреждения уголовно-исполнительной системы;
- Религиозные организации;
- Общественные организации инвалидов;
- Учреждения, имуществом которых владеют указанные организации инвалидов;
- Фармацевтические организации;
- Протезно-ортопедические организации;
- Коллегии адвокатов, адвокатские бюро;
- Государственные научные центры;
- Налогом не облагаются федеральные автомобильные дороги общего пользования.
СРОКИ
Авансовые платежи нужно вносить не позднее 5 мая, 5 августа и 5 ноября.
Полностью сумма налога уплачивается не позднее 10 апреля, следующего за истекшим налоговым периодом.
НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
Налоги уплачивают владельцы процессинговых центров тотализаторов, букмекерских контор и относящихся к ним интерактивных ставок. Налогом также облагается деятельность пунктов приема ставок.
СТАВКИ
Ставки налога на игорный бизнес следующие:
- За процессинговый центр тотализатора - 250000 рублей;
- За процессинговый центр букмекерской конторы - 250000 рублей;
- За пункт приема ставок тотализатора - 14000 рублей;
- За пункт приема ставок букмекерской конторы - 14000 рублей;
- За процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора - 3000000 рублей;
- За процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы - 3 000 000 рублей.
СРОКИ
Налоговым периодом в этом случае считается календарный месяц. Оплата вносится не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Льготы не предусмотрены.
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