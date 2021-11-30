«Перестала нервничать и похудела»: Дончанка решила печь хлеб сама, и вот что из этого получилось

Наталья даже не могла сходить за свежей булкой в магазин - так болели суставы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус меняет жизни людей. Не только заставляя долго и дорого лечиться и бороться с его последствиями, но и искать пути выхода из этой ситуации, а заодно и находить себе дело по душе. Так, жительница Ростовской области Наталья, переболев ковидом, чуть не перестала ходить, и чтобы как-то поправить здоровье, решила печь свой, полезный хлеб. Побочным эффектом стали окрепшие нервы и минус размер в одежде.

«В МАГАЗИН БЫ НЕ ДОШЛА»

- После ковида средней «пакости», который я провела на ногах, ухаживая за пожилой мамой, с которой мы живем в одном доме, у меня стало так выкручивать суставы, что еле ходила через боль. Спустила кучу денег на анализы, исследования, лечение. После капельниц в больнице полегчало, но я все еще была как Буратино на деревянных ногах, а руки так болели, что приготовить ужин было издевательством над самой собой.

Искала альтернативные способы лечения в интернете и наткнулась на онлайн-курс по цигуну, где обещали полное избавление от суставной боли. Конечно, чуда не произошло, но серьезно полегчало и за счет физкультуры, и за счет рекомендуемой ученикам диеты. Она была очень строгая и, конечно, без хлеба. Разрешили только маленький кусочек бездрожжевого. Голодать не хотелось — без хлебушка совсем плохо. Такой хлеб делает лишь одна пекарня в городе, и дойти туда мне было тяжело, вот и решила печь сама.

Хозяйка всю жизнь мечтала печь домашний хлеб - вкусный как у тетушки в деревне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КАК ИЗ ПЕЧИ В ДЕРЕВНЕ

Всегда мечтала о своем домашнем хлебе. У моей тети в деревне была русская печка прямо во дворе. Люблю вспоминать как она булку из печки доставала на деревянную досочку, большим рифленым ножиком резала — вкуснее еще ничего не придумали! И сколько я ни пыталась сделать булочки на дрожжах в обычной духовке — газовой и электрической, мне не понравилось - не то, не вкусно. А деревенский хлеб да - он с кислинкой — мне нравится. Магазинный пресный, а такой - как живой.

Мечта сбылась, когда не ждали. Пока была без движения, оказалась без работы, и хочешь — не хочешь, появилось свободное время. Я пересмотрела миллион видео как выводить закваску, выпекать хлеб — голова закружилась все читать и смотреть. Думала, ничего у меня не получится. Но все равно стала делать, хоть и было страшно, и получилось!

ДОЛЖЕН ПАХНУТЬ... ГНИЛЬЕМ

- Почему боялась? Все дело в том, что по технологии сначала закваска должна забродить, в ней активно будут развиваться патогенные бактерии, и от этого она может сначала иметь гнилостный запах. А потом полезные бактерии вытеснят патогенную микрофлору, и тесто будет приятно пахнуть, станет воздушным, рыхлым, пористым с пузырьками. Та закваска, которую я завела на пшеничной муке, все время пахла хорошо, вот и думала, что делаю что-то не так. Вот сейчас завожу ржаную закваску завожу, и она очень неприятно пахнет ацетоном — как в рецепте.

Вывести закваску на пшеничной муке получается где-то за неделю. День ото дня она будет расти и крепнуть. Если убрать тесто в холодильник, оно засыпает. А как собираюсь готовить, достаю в тепло, подкармливаю водой и мукой, оно подрастет в два-три раза, тогда и можно печь.

Если берешь белую муку высшего сорта, то каждый день нужно выбрасывать половину массы и докармливать по 20 граммов муки и воды — мне продукты выбрасывать не понравилось. А вот закваска из ржаной муки так не растет, и ничего лишнего убирать тут не надо.

Лучше бездрожжевое тесто замешивать тестомесом или планетарным миксером - уж очень липнет к рукам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну и закваска требует больше тепла. Летом достаточно оставить ее на кухонном столе, а в зиму кутаю банку в полотенчики, одеяльца, на батарею ставлю.

ХОТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ ПЕРЕДАВАЙ!

- Вот так завела закваску раз и на всю жизнь. Она только становится сильнее с годами: быстрее поднимается, быстрее становится рыхлой — на ночь подкормила, а утром уже можно заниматься тестом, получается что вечная. Не нужно каждый раз делать новую.

Ее можно засушить и хранить в закрытой баночке, а потом восстановить. Я свою закваску на пшеничной муке завела в июле, и вот она у меня до сих пор живет в одной и той же банке. Отделила кусочек и сестре передала — она тоже стала такой хлеб печь, соседкам, подругам. Дочка только ни в какую не хочет тоже печь. Ну это до поры до времени...

ЕСТЬ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ЗАНЯТЫХ ДЕВЧАТ

- Да, манипуляций тесто требует много. Отделил кусочек - водой и мукой подкормил, соли добавил и накрыл пакетом. Тесто в это время растет: через час подойди к нему и проверь как дела, нужно обмять тесто, и так раза 3-4. Потом предформовка — перед выпеканием придаешь нужную форму и под пленку на 20 минут, затем окончательная формовка - и в корзинку под пленку на расстойку часа на два. А потом отправляешь хлеб или в холодильник ждать своего часа, или сразу в духовку, обязательно предварительно сделав надрезы, чтобы не треснул в процессе выпечки. В зависимости от размера булка печется от 30 до 50 минут. Сначала прогреть духовку на 250 градусов, и первые 15-20 минут печь под кастрюлей или с кипяточком на нижнем противне - для пара. Потом убрать кастрюлю или воду и допекать сначала на 210 градусов, потом на 200.

В общем, бездрожжевой хлеб на то и без дрожжей, что делается долго: завожу несколько будильников и подхожу к закваске по часам — подкормила и пошла по своим домашним делам. Если бы ходила на работу, вряд ли бы им занялась. Но теперь нашла рецепты полегче, и если выйду в офис, буду печь так: на ночь закваску подкормить, утром замесить тесто, а вечером выпекать хлебушек.

Теперь хлеб в магазине семья не покупает - вкуснее домашнего не встречала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЛАЙФХАКИ ХЛЕБОБЕКА

- Печь хлеб, оказывается, очень увлекательное занятие. Реально с тестом надо разговаривать. По детству думала, что бабушки и тети в деревне зря это делают, а потом сама проверила: говоришь «Расти, моя хорошая, на вкусный хлебушек», а она благодарит и поднимается, а если молчишь угрюмо, так хорошо не получается.

Хлеб на ржаной закваске - с кислинкой, но деревенский хлеб из детства таким и был. Кто ел такое, поймет и оценит. А на пшеничной муке кислым получается редко, если закваска перекиснет.

Конечно, в идеале для домашнего бездрожжевого хлеба лучше использовать тестомес или планетарный миксер. Иначе тесто тяжело вымешивать: муки не добавить, вот и прилипает все время к рукам. А месить то по 10 минут, то по три. Все руки в тесте.

Вкусов у такого хлеба и булочек может быть бесконечное количество — это как конструктор. Можно сделать французскую булку — с сыром, можно добавить мед. Пеки с чем угодно — с клюквой, морковкой, с семенами тыквы, подсолнечника, льна, с луком, чесночком. Домашние и гости больше всего полюбили хлеб с сыром. И блины вкусные получаются, и булочки.

Нам большой булки на двоих хватает на неделю. Правда, слишком уж вкусно, хочется такого хлеба есть побольше. Но вес среди домашних никто не набрал. Сама я скинула несколько кило.

Знаете, весь этот процесс работы с закваской — от подкормки до готовой горячей булки — на самом деле так успокаивает, еще и приучаешься постепенно, разговаривая с тестом ласково, быть в хорошем настроении на автомате, а не как у нас это обычно бывает — вечно бухтишь и нервничаешь от дедлайнов.

На одном только хлебе останавливаться не буду. Проснулся кулинарный азарт — хочется еще что-то освоить. Что-то новое из полезной кухни, чтобы готовить здоровую еду вкусно.

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