QR-коды в Ростове-на-Дону с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

Фото: Алексей Булатов.

QR-коды в Ростове-на-Дону с декабря 2021 года: в каких заведениях и учреждениях нужно предъявить документ. Рассказываем, сколько действуют QR-коды вакцинированного и переболевшего.

QR-коды в Ростове-на-Дону и других городах и районах были массово введены в начале ноября. Они по-прежнему потребуются в предприятиях общепита — ресторанах и кафе, фитнес-центрах, спортзалах. С 8 ноября QR-код нужен при посещении ледовых катков, аквапарков, плавательных бассейнов, соляриев, косметических, массажных и СПА-салонов, парикмахерских, бань и саун, букмекерских контор.

В торговые центры также пустят только посетителей с QR-кодом. Понадобится он при посещении театров, кинотеатров и спортивных мероприятий.

QR-код в Ростове-на-Дону не действует в продуктовых магазинах, а также магазинах, которые занимаются продажей товаров первой необходимости, например, предметов личной гигиены и детских товаров. Свободен доступ в госструктуры, суды, МФЦ. Подтверждение наличия иммунитета не понадобится в общественном транспорте и медицинских учреждениях.

При этом 25 ноября депутаты Заксобрания Ростовской области поддержали проект о повсеместном введении QR-кодов в общественных местах. 42 человек проголосовали «за», восемь — «против», двое воздержались. Если федеральный закон будет принят, список организации, где потребуется QR-код, будет расширен. Перечень учреждений и заведений каждый регион сможет определить самостоятельно.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ QR-КОД

QR-код, который получает переболевший ковидом, действует полгода. Вакцинированные жители получат QR-код на год.

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