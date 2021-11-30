Известный американский блогер восхитился Ростовом-на-Дону

Блогеру из США понравился донской закат Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный американский блогер Шейн на своем канале выложил видеоролик, в котором поделился впечатлениями о Ростове-на-Дону. В своем видео он говорит, что город выглядит великолепно, восхищается архитектурой здания администрации, «Ростов-Ареной», кафедральным собором и закатом над Доном.

Иностранец признался, что впечатления о донской столице составил, просмотрев видео, которое ему прислал подписчик. Сам блогер в России никогда не бывал, но очень хочет.

Свое путешествие Шейн начал бы с Ростова-на-Дону. В конце видео блогер спросил у подписчиков, сможет ли кто-то встретить его в донской столице и провести экскурсию по городу.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, узнав о видеоролике и намерениях Шейна, сказал, что всегда приятно слышать хорошие отзывы.

- У нас многонациональный город. Мы открыты для всех, - прокомментировал Алексей Валентинович. - Конечно, готовы оказать Шейну радушный прием, если он прилетит в Ростов. Организовать для него экскурсию по донской столице, по зданию Администрации, которое ему понравилось. Одним словом, будет, о чем поговорить и что показать. Такой формат общения может быть полезен для продвижения города как туристического центра.

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