Новости Ростовской области на 23 ноября 2021: что произошло за сутки

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростовской области на 23 ноября 2021: рассказываем, что произошло за сутки. Публикуем подборку главных событий донского региона.

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию людей в возрасте 60 лет и старше. Соответствующие изменения внес в постановление об иммунизации главный санврач.

Ситуацию с огромным оползнем на переулке Тувинском прокомментировали в «Ростловводоканале». По данным организации, территорию огородили, провели обследование, подготовили необходимые материалы. Сейчас обстоятельства еще исследуют.

Губернатор Василий Голубев рассказал, будут ли вводить в области ограничения перед Новым годом. По его словам, на это будет влиять ситуация с ковидом, что зависит от того, как жители будут выполнять правила: в общественных местах пользоваться маской, перчатками и защитными средствами

Число жертв отравления в станице Бессргеневской увеличилось до трех. В больнице скончалась шестилетняя девочка. Напомним, 21 ноября в станице отравилась семья из шести человек, трое детей погибли. В настоящее время правоохранители устанавливают причины происшествия.