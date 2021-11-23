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Общество23 ноября 2021 5:00

Новости Ростовской области на 23 ноября 2021: что произошло за сутки

Публикуем топ главных событий
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: Михаил Фролов.

Фото: Михаил Фролов.

Новости Ростовской области на 23 ноября 2021: рассказываем, что произошло за сутки. Публикуем подборку главных событий донского региона.

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