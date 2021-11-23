Нарушитель со стажем: в Ростове аптеку в четвертый раз штрафуют за продажу лекарств без рецепта

Аптека заплатит очередной штраф. В этот раз - 120 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Аптека-рецидивист среди нарушителей законодательства объявилась в Ростовской области. Как рассказали «КП — Ростов-на-Дону» региональном Росздравнадзоре, одна из таких организаций на Дону уже четвертый раз по суду привлекается к ответственности.

- Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области установил, что аптечная организация без рецепта продала более 13 тысяч упаковок лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, - рассказали в Росздравнадзоре.

Сведения сразу же передали в правоохранительные органы. Расследование привело участников дела в суд. Арбитражный суд Ростовской области привлек аптеку к административной ответственности по части четвертой статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях - осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

- Аптека оказалась нарушителем со стажем, - добавили в ведомстве. - Только за этот год Арбитражный суд Ростовской области четыре раза привлекал ее к ответственности. Дело про серийного нарушителя - далеко не самое удивительное из того, с чем в последнее время приходится сталкиваться сотрудникам Росздравнадзора. Так, недавно сюда обратилась ростовский доктор, которая неожиданно для себя узнала, что она уже три года работает главным врачом частной поликлиники. По требованию ведомства медучреждение лишили лицензии за подлог чужих документов, которые владельцы использовали для ее оформления. Делом также занимаются правоохранительные органы.

А еще в ведомство направило уже пять заявлений в прокуратуру по итогам мониторинга заведомо ложной информации о вреде вакцинации от коронавируса. Такие фейки в сети всплывают с завидной регулярностью.

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