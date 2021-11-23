Отравленные отношения: обиженный сотрудник оборонного завода напоил коллег водой с солями таллия, за что получил 8 лет колонии

Инженер из Таганрога действовал на режимном авиазаводе, который выпускает самолеты-амфибии.. Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

Почти четыре года следователи разбирались в массовом отравлении сотрудников таганрогского авиазавода, который выпускает уникальные самолеты-амфибии и «самолеты судного дня» для МЧС и Минобороны. Объект серьезный, режимный. В «КП - Ростов-на-Дону» по крупицам собрали подробности громкой истории.

Здесь в декабре 2017 года сразу несколько сотрудников пожаловались врачам на странные симптомы - у юристов, экономистов, инженеров начали выпадать волосы, ломаться ногти. Когда пришли результаты анализов, стало ясно - это отравление. Хотя изначально появившиеся симптомы сотрудники принимали кто за ОРВИ, кто за остеохондроз, кто за гастрит.

- Утром почувствовала резкую боль в груди и пояснице, чего раньше никогда не было. Подумала: продуло. Наклеила перцовый пластырь и пришла на работу, - рассказывала одна из сотрудниц завода. - На похожие симптомы в тот день жаловались и другие сотрудники нашего отдела. И ситуация с каждым днем усугублялась. Каждый лечился как мог.

- Мы решили, что подцепили какое-то сезонное вирусное заболевание, - продолжает другой сотрудник завода. - Шутили, что возрастное. А потом началось облысение. Пучки волос выпадали, это было ужасно.

Некоторую сумятицу в дальнейшее понимание масштабов происходящего внесли новогодние праздники. После каникул количество заболевших стремительно выросло до 34 человек. Люди лысели, как после химиотерапии. Сотрудники слабели, у них ухудшалось зрение.

Некоторые были уже в настолько тяжелом состоянии, что их отправили на лечение в Москву, в НИИ имени Склифосовского.

Когда врачи провели еще больше исследований, выяснилось, что все эти люди отравились токсичным металлом таллием.

А уже потом подключились и силовики - ведь на режимном предприятии с таллием не работают. Вывод был один - яд занесен извне.

Следствие заподозрило 35-летнего инженера, у которого был недавно конфликт с другим сотрудником завода. Фото: личный архив

СМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА

На заводе тщательно проверили все: от воздуха до смывов со всех поверхностей. И не нашли никаких признаков опасного вещества. Тогда токсикологи заключили: таллий попал в организм сотрудников завода с едой или питьем. Так оперативники выяснили, что все пострадавшие из одного корпуса и все они брали воду из 19-литровых бутылей с помпой, стоявших в коридоре в общем пользовании. Тем более что остатки таллия нашли в нескольких емкостях.

Путь этой опасной воды проверили пошагово. Опросили даже тех, кто набирал ее из скважин, но все указывало на то, что отравили воду уже на самом заводе.

- Таллий просто так не достать, это очень токсичный металл серебристо-белого цвета наподобие ртути. Используется в производстве оптических линз, ламп, термометров. В производстве фейерверков тоже - как катализатор, - говорит один из следователей, который вел это дело. - Металл, естественно, не растворишь в воде. Чтобы добавить его в бутыли, нужно было химическим путем получить соли этого тяжелого металла. Но кто на это способен? И зачем травить сразу столько народу? Мы все выяснили.

«ОТОБРАЛИ ПРАВА - ОТБЕРУ ЗДОРОВЬЕ»

Преступник рядом - классическая схема расследования в романах Агаты Кристи. Вот и в этом деле подозреваемого начали искать на самом заводе. Кто с кем конфликтовал в последнее время?

Зацепились за недавнюю стычку 35-летнего инженера Владислава Шульги с юристом Сагилем Махмудовым. Коллеги сильно повздорили после того, как инженер на своей «Волге» снес во время неловкого маневра зеркало иномарки юриста и уехал. Но Махмудов решил разобраться в этом. Он раздобыл записи камер видеонаблюдения и, когда увидел, что зеркало повредил на своей машине Шульга, предложил ему решить вопрос мирно.

- 20 000 рублей - именно столько стоит зеркало на моей машине, и мы расходимся, - предложил инженеру юрист.

Задержали подозреваемого спустя несколько месяцев после случившегося и отстранили от работы. Фото: ПОТЕРЯ Ирина

Но инженер отказался выплатить ущерб за поврежденное зеркало. И тогда Махмудов кинул эту видеозапись в соцсеть, а потом пошел в суд, где выиграл и добился того, чтобы Шульгу лишили водительских прав за оставление места ДТП.

- Нашего инженера эта ситуация крайне задела, - говорят коллеги Владислава Шульги. - В разговорах он не раз негативно высказывался о ней и юристе.

Точил зуб инженер и на тех сотрудников, которым руководство начисляло премии. Он считал, что трудится ничуть не меньше, а денег ему не прибавляли. Кстати, на заводе как-то по этому поводу возмутился не только Шульга - несколько сотрудников даже написали руководству протестное письмо, в котором требовали премий за работу. Но потом это дело замяли. А Владислав Шульга в разговорах с коллегами еще долго никак не мог забыть эту тему.

- Он возмущался, что оставался сверхурочно, чтобы доделать работу, и, если требовалось, приходил даже по субботам, а его обделили, - говорит один из его коллег.

А еще, как оказалось, у Шульги были трения с начальником своего же отдела по поводу его продвижения по службе. Поговаривают, инженер рассчитывал на повышение и якобы его начальник даже рапорт об этом написал. Но в итоге должность предложили другому.

Эти поводы следователи посчитали причиной для мести. Заглянули силовики и в журнал записей на вахте и нашли отметки о том, что инженер не раз возвращался на работу после окончания рабочего дня.

- На таком закрытом предприятии, как Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, все передвижения сотрудников четко фиксируются, - говорят в СУ СК РФ по Ростовской области. - Так мы выяснили, что инженер несколько раз вдруг возвращался на завод в конце рабочего дня, уже после того как вышел вместе с другими сотрудниками.

На оглашение приговора пришла мама подсудимого. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Но объект режимный, и все здесь обычно фиксируется соответствующими объяснениями, а инженер все скрыл.

То есть он возвращался, просто писал в журнал, что пришел, брал ключ, а объяснительную, по какой причине вернулся, на имя руководства не предоставлял.

За днями таких возвращений как раз следовали отравления сотрудников предприятия.

- Его передвижения подтверждаются также и данными биллинга, предоставленными оператором сотовой компании, клиентом которой он является, - поясняют в Следкоме.

ПРИЗНАЛСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ?

Но задержали Шульгу не сразу. А только через четыре месяца после того, как сотрудники начали жаловаться на недомогания.

В апреле 2018 года (а массовое отравление случилось в декабре 2017-го) Владислав Шульга загремел в изолятор временного содержания из-за конфликта на улице с каким-то знакомым. Там его и начали спрашивать в том числе и про отравление на заводе - ведь у силовиков уже было целое досье на инженера. Следствие заявляет, что тогда он во всем и сознался. А потом и на видео вполне четко рассказал, как подлил из принесенной с собой бутылочки раствор с солями таллия в бутыли, из которых брали воду его коллеги.

- Во время первоначальных показаний он сообщил такие детали, о которых даже мы не знали, - говорят следователи, - но которые многое объясняют и вполне логично вписываются в общую картину отравления. Например, рассказал, откуда у него появился таллий.

Оказывается, шарик тяжелого токсичного металла инженер раздобыл, еще учась в радиотехническом колледже. А потом вычитал в интернете инструкцию, как с помощью химической реакции превратить его в соли таллия, растворимые в воде. И все сделал сам.

Приговор был озвучен в суде Таганрога. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

Но потом от своих первоначальных показаний инженер отказался.

- Как мне рассказал мой доверитель, он дал показания на себя только потому, что ему стали угрожать фактически жизнью матери, - рассказывает адвокат Шульги Федор Ходеев. - По его словам, оперативники якобы обещали подбросить наркотики и обвинить его мать в их продаже. Поэтому он и сказал, что лучше сядет сам, чем за решетку попадет мать. Вот так он мне объяснял.

«ЕЩЕ УВИДИМСЯ»

Защиту Шульги строили на том, что к массовому отравлению сотрудников могла привести санитарная обработка помещений от грызунов. В составе яда для мышей и крыс тоже есть таллий. Но следствие, а позже и суд эту версию опровергли. На заводе грызунов таллием не травили. К тому же никто из уборщиц помещений, которые в таком случае должны были первыми принять удар на себя, не пострадал.

Пока шло следствие, инженер не был под стражей. К нему применили современную гуманную меру - временное отстранение от работы. Это не подписка и не домашний арест, а обязательство являться в суд. И он с пунктуальностью интеллигентного человека являлся.

На приговор спокойный и уверенный в себе Владислав Шульга вошел, высоко подняв голову. Рядом с ним - мама. Жены и детей у мужчины нет.

- Дело против меня сфабриковано! - перед началом заседания заявил инженер.

Приговор судья зачитывал пять часов с небольшими перерывами. Подробно остановился и на взаимоотношениях в коллективе, озвучил и показания потерпевших.

В приговоре прозвучало, что одному из заводчан врачи даже первоначально поставили онкологический диагноз. Что это не рак, выяснилось только после тщательно проведенных анализов.

В итоге Владислава Шульгу приговорили к 8 годам колонии общего режима. Из зала суда его увели уже в наручниках.

Сам Владислав Шульга выслушал приговор с гордо поднятой головой. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

- Надеюсь, еще увидимся! - крикнул собравшимся журналистам инженер.

Адвокаты Шульги с приговором не согласны и подали кассационную жалобу, которая пока не рассмотрена.

КОМПЕТЕНТНО

От болей в животе до проблем со зрением

- Первоначальные симптомы отравления таллием можно сначала принять за другие заболевания, - сообщили сотрудники Института токсикологии в Москве, которые давали свое заключение для следствия. - Отравление сопровождается сильными болями в животе, тошнотой, рвотой, диареей. Спустя примерно неделю появляются признаки поражения центральной и периферической нервной системы: мышечная слабость, тахикардия, проблемы со зрением.

Воздействие зависит от индивидуальных особенностей каждого человека, того, что он ест, пьет, и, естественно, дозы таллия, попавшей в организм. Яд накапливается в головном мозге, мышцах, легких, почках, печени, селезенке. Высокие дозы смертельны для человека. Выпадение волос свидетельствует о высокой концентрации таллия и остром отравлении им.

А ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

От таллия умерли дети и мужья посудомойки и банкир

Таллий - высокотоксичный тяжелый металл, яд. Его применяют при производстве фейерверков, красок, термометров, а также для ядов от грызунов. Он не имеет запаха и вкуса, поэтому часто использовался отравителями.

В романе Агаты Кристи «Вилла «Белый конь» отравление таллием распознали по признаку выпадения волос у жертв.

А еще были и реальные истории. Так, в 1980-е годы киевская школьная посудомойка Тамара Иванютина отравила около 20 человек раствором солей таллия. Мужей она хотела убить ради наследства, а детей - потому что досаждали. В 1987 году по решению суда ее расстреляли.

Солями таллия убили и самарского банкира Дмитрия Пузикова в 2012 году. Яд нашли в его порции картофельного пюре, а также на посуде и руках гостей вечеринки. Однако обвинение пало на его вдову Екатерину. Она могла отравить мужа из-за ревности и наследства, суд даже дважды приговорил ее к серьезным срокам, но потом полностью оправдал. Правда, прожила на свободе вдова недолго. Летом 2021 года ее забил до смерти второй муж, с которым она рассталась за полгода до трагедии. Накануне мужчина признался в соцсетях, что помогал откупить Екатерину от судов, что отравительница на самом деле она. Но всю историю он так и не поведал - его нашли повешенным в больнице изолятора (подробности - на сайте kp.ru).

КСТАТИ

Что стало с пострадавшими

Не все заводчане, которые пили воду с таллием, до сих пор работают. Так, уволился инженер-конструктор Константин Колесников. У него проблемы со зрением до сих пор. Но он не уверен, отравил ли его инженер.

- У меня нет стопроцентной уверенности в виновности Шульги, но и причин не доверять следствию нет, - признался он. - Восемь лет колонии? Трудно сказать, много это или мало за такое. Но главное, чтобы у того, кто это сотворил, было время подумать обо всем этом. Не дай бог никому такое пережить!

Сагиль Махмудов, тот самый, с которым конфликтовал Владислав Шульга из-за сломанного на машине зеркала, продолжает работать. Он 3,5 года назад пострадал, но не так катастрофично, так как выпил, видимо, совсем немного той ядовитой воды. Впрочем, как и тот самый начальник отдела, который якобы не повысил и не выплатил премию обиженному сотруднику. Оба они работают на заводе до сих пор.

Еще один юрист завода, Дмитрий Кузнецов, долгое время был на больничном, а потом вернулся на работу.

- Пережил много. И боли были по всему телу, и волосы выпадали. Продолжаю восстанавливаться до сих пор, - сообщил Дмитрий.

Мать одного из слесарей-сборщиков сообщила, что ее 23-летний сын скоропостижно скончался от отека мозга после отравления таллием. Однако на одной из пресс-конференций тогдашний мэр Таганрога Андрей Лисицкий заявлял, что смерть сотрудника завода никак не связана с отравлением.

Но с тех пор на предприятии воду из кулеров больше никто не пьет - приносят с собой в бутылках из дома.

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