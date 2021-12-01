В Новый год - с новой квартирой

Как выгодно купить жилье в Ростове сейчас и кому это доступно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Под бой курантов мы часто загадываем желания и верим, что они непременно сбудутся. Для многих покупка собственного жилья - мечта, которая стала реальностью уже в этом году. Но отметить новоселье время еще есть не только у них.

О том, стоит ли покупать квартиру сейчас, какие условия предлагают по ипотеке в целом, каковы предпочтения у покупателей и будет ли расти цена на недвижимость, мы спросили у наших экспертов.

ВХОДИМ В ТОП-10 ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ

По данным министерства строительства Ростовской области, только в этом году на Дону введены в эксплуатацию 2,2 млн кв. м жилья. Из них 853 тыс. кв. м - многоквартирные дома и 1,38 млн «квадратов» - индивидуальное жилищное строительство.

По словам замгубернатора Владимира Окунева, до конца 2021-го должно быть сдано не менее 2,5 млн кв. м. На территории донского региона продолжается активная работа по реализации регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По поручению президента РФ на территории страны утверждена и реализуется программа «Льготная ипотека на первичном рынке под 6,5%». Она стартовала с апреля прошлого года, а этим летом была пролонгирована еще на год. Теперь госпрограмма действует до 1 июля 2022 года, льготная ставка составляет 7% годовых и сохраняется на весь срок кредита.

- Программа очень востребована, - отметил министр строительства донского региона Сергей Куц. - Она ориентирована на первичный рынок жилья, поэтому помогает гражданам в улучшении жилищных условий и одновременно поддерживает строительную отрасль, для которой является одной из самых эффективных антикризисных мер.

Так, по данным на ноябрь в регионе выдано 20 874 льготных ипотечных кредита на сумму 43,4 млрд рублей. И по этим показателям Ростовская область занимает девятое место среди российских регионов.

«ЕМКОСТЬ ВТОРИЧНОГО РЫНКА В ШЕСТЬ РАЗ БОЛЬШЕ»

Как рассказала начальник отдела маркетинга и аналитики ООО «Дон-МТ-недвижимость», кандидат экономических наук, доцент РГЭУ (РИНХ) Галина Пивоварова, в России за 9 месяцев этого года на первичном рынке было выдано 338,8 тыс. ипотечных кредитов. И это на 3% больше, чем за тот же период 2020-го. А на вторичном рынке было выдано 1057,9 тыс. ипотечных кредитов, что больше на 26%.

Начальник отдела маркетинга и аналитики ООО «Дон-МТ-недвижимость», кандидат экономических наук, доцент РГЭУ (РИНХ) Галина Пивоварова. Фото: из архива КП.

- В Ростовской области доля ипотечных сделок примерно одинаковая, что на первичном, что на вторичном рынке - в среднем от 62 до 75%, - добавила Галина Борисовна. - А в количественном выражении, конечно, больше на вторичном рынке.

Если говорить о количестве сделок - зарегистрированных договоров долевого участия, то за 9 месяцев их было 15 778, из них по эскроу - 12 403, то есть 79%!

За январь-июнь на вторичном рынке региона было продано 54 346 квартир, а на первичном в этот же период - 9 243. То есть емкость вторичного рынка почти в шесть раз больше. Поэтому и количество сделок больше.

- Все ли квартиры в сданных домах-новостройках продаются?

- Нет. Квартиры продаются по-разному и на разных стадиях строительства. Это зависит от удачности предложения самого объекта ЖК. Есть такие объекты, которые даже на нулевой стадии продаются активно, а есть объекты, которые уже сданы пару лет, и там большой процент не продан. На это влияет много факторов.

- Стимулируют ли сниженные процентные ставки покупку жилья?

- Однозначно, да. Мы видели снижение процентной ставки, которое было вызвано господдержкой в период пандемии. Для поддержки отрасли были введены льготные процентные ставки. Это очень серьезно поддержало строительную отрасль, и мы видели просто грандиозный всплеск продаж в третьем квартале 2020 года.

Далее была продлена льготная ипотека, и люди брали ипотеку для того, чтобы купить инвестиционные квартиры, потому что процентная ставка в 6,5% с уровнем инфляции более 8% оказалась достаточно выгодным инвестиционным вложением. Снижение процентной ставки на первичном рынке недвижимости - это один из факторов, который стимулировал резкий рост цены на нем.

Средневзвешенная цена предложения по вторичному рынку в регионе - в районе 75 тыс. руб. за кв. м. В новостройках - где-то 88-90 тыс. руб. за кв. м.

- Как, по-вашему, будет ли рост цен?

- Это зависит от очень большого количества факторов - политических, экономических - и не на уровне Ростовской области, а на уровне макроэкономической политики, поэтому говорить об этом сейчас преждевременно. Мы не знаем, какие будут введены новые законы, какие экономические направления выберет правительство РФ в новом году. Поэтому говорить о росте или снижении цен сейчас вообще нельзя.

«Ипотека остается необходимым инструментом для покупки жилья: разбираемся как помогают заемщикам он-лайн сервисы»

Собственная квартира для многих может стать реальностью уже сейчас. Об ипотечных ставках, рефинансировании и онлайн-сервисах по оформлению кредитов подробно рассказала руководитель ростовского филиала «Абсолют Банка» Елена Водяницкая.

Руководитель ростовского филиала «Абсолют Банка» Елена Водяницкая. Фото: из архива КП.

ВОШЛИ В ТОП-10 РЕГИОНОВ ЛИДЕРОВ

- Остается ли ипотека в 2021 году необходимым инструментом для покупки жилья?

- Безусловно. Почти 70% сделок с недвижимостью в регионе совершается с использованием жилищных кредитов.

- А под конец года снизился ли интерес ростовчан к ипотеке? Какой объем выдач ипотеки в банке и есть ли прирост? - По итогам первых десяти месяцев текущего года Ростов продолжает входить в топ-10 регионов-лидеров по выдаче ипотеки. По сравнению с прошлым годом у нас выдачи жилищных займов выросли более чем на 30% и достигли почти 800 миллионов рублей.

- Какая сейчас процентная ставка на рынке ипотечного кредитования?

- Банки повышают ставки по ипотеке вслед за ключевой ставкой Центробанка. Это общерыночный тренд. По стандартным ипотечным программам средняя ставка совсем скоро преодолеет планку в 10% годовых. Эксперты сходятся во мнении, что в первом полугодии 2022 года ждать ее снижения не придется: предпосылок нет. Тем более что Центробанк снова анонсирует очередное повышение ключевой ставки до конца этого года.

Что касается «Абсолют Банка», то у нас по стандартным ипотечным программам ставка – от 9,59% годовых, по госпрограмме «Семейная ипотека» - 5,99% годовых. Пока дальнейшее повышение не запланировано.

САМОЕ ВОСТРЕБОВАННОЕ - ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

- Почему рефинансирование ипотеки стало так популярно среди клиентов?

- В «Абсолют Банке» за лето спрос на рефинансирование вырос в четыре раза. Это связано в первую очередь с обновлением программы. Теперь в ее рамках клиент может взять еще и дополнительную сумму на потребительские нужды – от 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Сейчас из-за тренда на увеличение ставок спрос на рефинансирование стабилизировался на достигнутом уровне.

- В каких пропорциях клиенты вашего банка берут ипотеку: на новостройки, на вторичное жилье, на покупку частных домов?

- «Вторичка» — на первом месте по популярности у ростовчан. Доля сделок с готовыми квартирами – 60%, а 35% займов - на жилье в строящихся домах. На долю частных домов приходится 5% сделок.

- Изменились ли требования к ипотечным заемщикам по сравнению с началом года? Каков уровень одобрения заявок?

- Требования к заемщикам в этом году и у нас, и в целом по рынку точно не стали строже. Другое дело, что жилье дорожает и на покупку квартир потенциальным заемщикам требуются более крупные суммы. Так, средняя цена квадратного метра ростовской «вторички» выросла за год на 20%, квадратного метра квартир в новостройке – на 25%. При этом доходы у большинства ростовчан остаются на прежнем уровне. Поэтому не все заявки банки одобряют в изначальном объеме.

Наш многолетний опыт показывает, что оптимальный размер ипотечного платежа должен составлять не более 40% от ежемесячного дохода заемщика. В этом случае финансовая нагрузка будет посильной. В целом одобрение заявок по ипотеке в «Абсолют Банке» в Ростове сохраняется на уровне 70-72%.

ИПОТЕЧНЫЙ ЧЕК ВЫРАСТЕТ НА 5-10%

- Растет ли средний ипотечный чек в Ростове-на-Дону?

- Да, по сравнению с прошлым годом средний ипотечный чек вырос на полмиллиона рублей – 2,7 миллиона рублей. Это связано в первую очередь с увеличением стоимости квадратного метра недвижимости. Мы прогнозируем, что в первой половине следующего года он вырастет еще на 5-10%.

- Покупают ли ростовчане в ипотеку коммерческую недвижимость?

- Да, количество кредитов по программе «Коммерческая ипотека» по сравнению с прошлым годом у нас увеличилось на 40%. В регионе мы являемся лидером по этому направлению. Во-первых, за счет ставки. Во-вторых, за счет быстрого рассмотрения заявки и выхода на сделку. Средний чек по коммерческой ипотеке максимальный – 5 млн рублей.

ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЕТСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СОЧИ И МОСКВЕ

- Как часто ростовчане покупают недвижимость в ипотеку в других городах?

- В нашем банке доля сделок между городами – когда продавец в одном, а покупатель в другом – растет год от года. Сегодня она достигла 7%. Чаще всего ростовчане покупают жилье в Москве и в Сочи. Отмечу, что в Сочи у нас нет офиса, но после запуска удаленных сделок можно взять ипотеку без визита в банк.

- Какие онлайн-сервисы в ипотеке сейчас наиболее популярны?

- Во-первых, есть возможность оставить заявку на ипотеку онлайн, сделав это в личном кабинете на сайте банка. Во-вторых, существует бесконтактная дистанционная оценка недвижимости всего за сутки. В-третьих, есть возможность погашения ипотеки через мобильное приложение или интернет-банк. В том числе досрочно.

Этим летом «Абсолют Банк» запустил электронную регистрацию ипотечных сделок на вторичном рынке. В ноябре прирост по ним всего за месяц составил 150%. Кроме того, в конце ноября мы запустили электронную регистрацию по сделкам с недвижимостью без ипотеки. Теперь электронная регистрация в «Абсолют Банке» возможна при сделках с любыми объектами недвижимости за наличный расчет. Это могут быть квартиры, комнаты, доли, коммерческая недвижимость, машино-места, дома на землях ИЖС, дачи, земельные участки и т.д. Через электронную регистрацию можно оформить переход права собственности без посещения Росреестра и МФЦ – достаточно одного визита в банк. Это особенно актуально в условиях ограничений из-за пандемии и введения QR-кодов.

«Лучше купить, чем арендовать!»: Будут ли расти ставки по ипотеке и какова ситуация на рынке жилья в Ростове

Об этом мы поговорили с заместителем директора Ростовского регионального филиала «Россельхозбанка» Натальей Логвинской.

Заместитель директора Ростовского регионального филиала «Россельхозбанка» Наталья Логвинская. Фото: Екатерина Попова.

Как уверяют специалисты, не за горами рост цен на рынке жилья. О том, стоит ли брать ипотеку прямо сейчас, что станет со ставками по кредиту, а также о государственных программах и многом другом в студии радио «КП-Ростов-на-Дону» мы поговорили с заместителем директора Ростовского регионального филиала «Россельхозбанка» Натальей Логвинской.

СРЕДНЯЯ СТАВКА ПО ИПОТЕКЕ В СТРАНЕ

- Сейчас ипотеку называют чуть ли не единственным доступным инструментом для покупки жилья. Так ли это?

- Практически каждая первая квартира покупается за счет ипотечных денег. Вложение собственных средств заемщика в жилье минимальное, так как рынок недвижимости очень дорогой, плюс наблюдается постоянный рост цен. Чтобы накопить на покупку, потребуется десять и более лет. Поэтому, если в собственности недвижимости нет, то лучше взять ипотечные средства, заселиться в квартиру и выплачивать понемногу в течение 20-30 лет. Квартира сразу становится вашей собственностью, но с обременением. По окончании выплаты кредита с квартиры снимается обременение, и вы ее можете продать, подарить и так далее.

- Какие ипотечные ставки и программы действуют в вашем банке?

- В этом году средняя ставка по ипотечным кредитам в стране составляла 7,39%. С 22 октября ключевая ставка ЦБ РФ подросла. Соответственно, ставки по ипотечным кредитам практически во всех банках также увеличились.

Но есть и прекрасная возможность воспользоваться льготными процентными ставками от государства. Существует госпрограмма, по которой ставка составляет даже 0,9%. Это касается, в частности, Дальневосточной ипотеки. По сельской ипотеке от 2,7% годовых.

Также существуют программы с государственной поддержкой для приобретения жилья в городе. Так одна из самых низких процентных ставок у так называемой Детской или Семейной ипотеки. В нашем банке она составляет от 4,45%. Оформить ее может семья, в которой с 1 января 2018 года появляется первый или второй ребенок. Но есть и просто ипотека с господдержкой для приобретения объектов недвижимости в новостройках. Ставка - от 5%.

- Насколько востребована программа господдержки семьям с детьми и сколько кредитов по ней выдано?

- В Ростовской области выдано уже пять миллиардов кредитов по Семейной ипотеке. Практически каждый третий кредит в новостройке выдается по этой программе.

- Будет ли повышаться процентная ставка до конца года?

- Все зависит от изменения ключевой ставки, которая устанавливается Центральным банком РФ. Ведутся дебаты о ее повышении. Сейчас низкие ставки сохранились по программам с господдержкой, поэтому лучше не ждать, а становиться счастливым новоселом уже в ближайшее время.

ЧАЩЕ ПОКУПАЮТ ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

- На какие объекты недвижимости клиенты вашего банка берут ипотеку?

- Примерно 30% заемщиков оформляют в ипотеку квартиры в новостройках, 60% приобретают вторичное жилье, и 10% клиентов берут займы на строительство жилья. Сейчас у нас появляются новые программы, которые поддерживают именно индивидуальное жилищное строительство с господдержкой.

- Как, по-вашему, почему вторичное жилье более популярное?

- В новостройках цены на квартиры сейчас достаточно высокие, и размещены они чаще всего на окраинах города. К тому же они зачастую идут без отделки, а значит - дополнительные вложения в ремонт. А «вторичку» можно найти и в центре города с ремонтом и даже мебелью и сразу заселиться.

- Сейчас стало популярным рефинансирование ипотеки. Как это работает?

- Рефинансирование - это выдача нового целевого кредита, направленного на погашение ранее взятого займа, но на более выгодных условиях. Как я уже говорила, есть программы с господдержкой, которые также дают возможность рефинансировать кредиты. Например, если вы взяли когда-то кредит на приобретение квартиры в новостройке, а у вас за последние три-четыре года родился ребенок, то можно воспользоваться Семейной ипотекой на рефинансирование предыдущего кредита под ставку от 4,45% годовых.

КТО МОЖЕТ ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ

- Наталья Михайловна, какие сейчас стандартные требования к ипотечным заемщикам? Все ли могут взять ипотеку?

- Практически все. В нашем банке есть ограничения по возрасту: заемщиком могут стать граждане, начиная 21-летнего возраста и до 75 лет, в том случае, если есть доход и его можно подтвердить. Но существуют и программы, по которым доход не надо подтверждать, в таком случае первоначальный взнос должен быть более 50%.

- Стоит ли откладывать покупку жилья на 2022 год или все же делать покупку уже сейчас?

- Все зависит от цели приобретения жилья. Если вы арендуете квартиру, то будет лучше приобрести собственное жилье. Если вы попадаете под программу с господдержкой, то не надо откладывать на потом, так как программы и условия постоянно меняются. Если у вас имеются свободные деньги и вы их хотите инвестировать, то тут нужно считать и анализировать. В настоящее время наблюдается рост цен на объекты недвижимости.

- А есть ли отличия при погашении кредитов в различных банках?

- Вы должны понимать, какой возьмете ипотечный кредит, как долго будете его оплачивать, какие будут платежи и каким образом вы можете погасить его досрочно. Эти все моменты нужно уточнить, так как в банках бывают различные программы и различные варианты погашения кредитов. В некоторых банках даже есть комиссия за досрочное гашение. Поэтому желательно внимательно изучить предложения и выбрать подходящий для себя вариант. Про нас хочу сказать: «Россельхозбанк» - государственный банк, и поэтому мы всегда на стороне клиента, и у нас есть возможность выбрать варианты погашения аннуитетными или дифференцированными платежами. При выборе погашения дифференцированными платежами при оформлении ипотеки заемщик имеет возможность хорошо сэкономить.